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Автобусный маршрут №11 в Красноярске продляют до Мясокомбината

Главная Общество
Красноярск
09:28 23 Августа 2019
поездка, транспорт, автобус, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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С 1 сентября до Мясокомбината в Красноярске будет ходить еще один автобус. В пресс-службе городской администрации сообщили, что маршрут №11 «ул.3-Дальневосточная – ЖД-Вокзал» решено продлить до отдаленного микрорайона.

Это связано с острой нехваткой общественного транспорта на Мясокомбинате, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Сейчас там курсируют только два автобусных маршрута - №52, который ходит до ЛДК, а также №87 – едет в микрорайон Солнечный. Маршрут №11 будет курсировать с Мясокомбината в Покровку через улицы Тотмина, Копылова, центр города.

Напомним, что ранее в Красноярске был продлен маршрут автобуса №49 до многофункционального спортивного комплекса «Радуга». При новой схеме движения добавятся четыре остановки: «Снежная», «Рябиновый сад», «Березовая» и «МСК «Радуга».

В Советском районе Красноярска с 10 августа изменился маршрут автобуса № 65. Он курсирует по ул. Ястынской, ул. Гайдашовка и ул. Полигонной, а конечная перенесена на «Агротерминал».

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