На Красноярский край надвигается непогода

Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в центральных и южных районах Красноярского края. В пятницу, 23 августа, местами пройдут сильные ливни, ожидаются грозы, крупный град, шквалистое усиление ветра при грозах до 15-20м/с.

В Красноярске переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на Среднесибирское УГМС. Ветер северо-восточного направления будет дуть со скоростью 2-7м/с, днем порывы до 11м/с. Воздух днем прогреется до 21…23°С.

Выходные в Красноярске также будут прохладными и дождливыми. В ночь на субботу, 24 августа, похолодает до 12°С, в светлое время суток будет около 18°С.

В воскресенье, 25 августа, ночью температура опустится до 11°С, днем 21°С, небольшой дождь.