Ремонт сверх плана

В Красноярске будет отремонтирован дополнительный участок теплосети по улице 60 лет Октября. Об этом рассказал директор Красноярского теплотранспортного подразделения СГК Сергей Иванов на совещании о подготовке к отопительному сезону с главой города Сергеем Ереминым и его первым заместителем Вячеславом Логиновым.

Ремонтная программа Красноярской теплолотранспортной компании (КТТК) по состоянию на 22 августа выполнена на 66%. Продолжаются ремонтные работы в районе цирка, на улице Республики, началась перекладка магистрали по улице 9 мая. Эти работы должны завершиться до начала отопительного сезона. Также в ближайших планах — ремонт теплосети на улице Лесопарковая и Мичурина. Как и в прошлом году, ремонтировать трубы будут до поздней осени.

«Схема теплоснабжения позволяет проводить работы на некоторых участках вплоть до начала ноября. Поэтому было принято решение за счет сложившейся благодаря комплексному подходу к выполнению ремонтной программы экономии выполнить дополнительный объем работ, — рассказал директор КТТК Сергей Иванов. — Ремонт по улице 60 лет Октября будет проведен без ущерба для теплоснабжения горожан. Жители будут получать тепло и горячую воду по резервной схеме».

Первый заместитель главы города Вячеслав Логинов поручил представителям ресурсоснабжающих и жилищных организаций уплотнить графики по подготовке к зиме. Сергей Иванов заверил собравшихся, что никакого риска, связанного со своевременным началом отопительного сезона в зоне ответственности СГК, нет. Процент выполнения ремонтных работ, представленный в докладе, включает только полностью готовые участки, фактически же выполненный объем работ существенно выше. К середине сентября тепловые сети, насосные станции, центральные тепловые пункты и теплоисточники будут готовы к пиковым нагрузкам. Ресурс будет подан жителям в даты, назначенные распоряжением администрации города Красноярска.

Мэр Красноярска Сергей Еремин напомнил собравшимся о необходимости восстановления благоустройства и соблюдения чистоты в местах проведения работ. Глава города отметил, что в этом году заметны положительные изменения в части синхронизации работ коммунальных служб и дорожного ремонта. Красноярский департамент городского хозяйства согласовал графики предприятий таким образом, чтобы замена труб и других коммуникаций проводилась до начала замены дорожного покрытия.

Директор теплотранспортной компании предложил также синхронизировать планы смежных сетевых организаций с графиком проведения испытаний тепловых профилактических работ на теплоисточниках, чтобы минимизировать отключения горячей воды у жителей. Мэр города одобрил предложение Сергея Иванова.

Фото: Сибирская генерирующая компания

По материалам Сибирской генерирующей компании