22 августа
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Ремонт сверх плана

Главная Общество
Красноярск
16:52 22 Августа 2019
жкх, ремонт, сеть, теплоснабжение, коммунальщики
версия для печати Ico_print

В Красноярске будет отремонтирован дополнительный участок теплосети по улице 60 лет Октября. Об этом рассказал директор Красноярского теплотранспортного подразделения СГК Сергей Иванов на совещании о подготовке к отопительному сезону с главой города Сергеем Ереминым и его первым заместителем Вячеславом Логиновым.

Ремонтная программа Красноярской теплолотранспортной компании (КТТК) по состоянию на 22 августа выполнена на 66%. Продолжаются ремонтные работы в районе цирка, на улице Республики, началась перекладка магистрали по улице 9 мая. Эти работы должны завершиться до начала отопительного сезона. Также в ближайших планах — ремонт теплосети на улице Лесопарковая и Мичурина. Как и в прошлом году, ремонтировать трубы будут до поздней осени.

Ремонт сверх плана

«Схема теплоснабжения позволяет проводить работы на некоторых участках вплоть до начала ноября. Поэтому было принято решение за счет сложившейся благодаря комплексному подходу к выполнению ремонтной программы экономии выполнить дополнительный объем работ, — рассказал директор КТТК Сергей Иванов. — Ремонт по улице 60 лет Октября будет проведен без ущерба для теплоснабжения горожан. Жители будут получать тепло и горячую воду по резервной схеме».

Первый заместитель главы города Вячеслав Логинов поручил представителям ресурсоснабжающих и жилищных организаций уплотнить графики по подготовке к зиме. Сергей Иванов заверил собравшихся, что никакого риска, связанного со своевременным началом отопительного сезона в зоне ответственности СГК, нет. Процент выполнения ремонтных работ, представленный в докладе, включает только полностью готовые участки, фактически же выполненный объем работ существенно выше. К середине сентября тепловые сети, насосные станции, центральные тепловые пункты и теплоисточники будут готовы к пиковым нагрузкам. Ресурс будет подан жителям в даты, назначенные распоряжением администрации города Красноярска.

Ремонт сверх плана

Мэр Красноярска Сергей Еремин напомнил собравшимся о необходимости восстановления благоустройства и соблюдения чистоты в местах проведения работ. Глава города отметил, что в этом году заметны положительные изменения в части синхронизации работ коммунальных служб и дорожного ремонта. Красноярский департамент городского хозяйства согласовал графики предприятий таким образом, чтобы замена труб и других коммуникаций проводилась до начала замены дорожного покрытия.

Директор теплотранспортной компании предложил также синхронизировать планы смежных сетевых организаций с графиком проведения испытаний тепловых профилактических работ на теплоисточниках, чтобы минимизировать отключения горячей воды у жителей. Мэр города одобрил предложение Сергея Иванова.

Ремонт сверх плана

Фото: Сибирская генерирующая компания
По материалам Сибирской генерирующей компании

В статье упоминаются:
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В корпоративном лагере РУСАЛа отдохнули дети металлургов из 11 городов

В корпоративном лагере РУСАЛа отдохнули дети металлургов из 11 городов

22 Августа 2019 г.
На торжественном закрытии организаторы подвели итоги и отметили самых активных ребят
Новости Красноярска: Красноярские врачи рассказали о самой сложной операции этого лета

Красноярские врачи рассказали о самой сложной операции этого лета

22 Августа 2019 г.
Пациента буквально собирали по кусочкам
Новости Красноярска: Красноярцам предлагают поставить прививки от гриппа

Красноярцам предлагают поставить прививки от гриппа

22 Августа 2019 г.
Первые партии вакцин начинают поступать в поликлиники края
Новости Красноярска: Красноярский зоопарк не согласился обменять китайскую панду на белого медведя

Красноярский зоопарк не согласился обменять китайскую панду на белого медведя

22 Августа 2019 г.
За животное просят миллион долларов, столько же придется потратить на ее кормление
Новости Красноярска: В Красноярске на базе частной клиники создадут Центр бесплатной амбулаторной помощи онкобольным

В Красноярске на базе частной клиники создадут Центр бесплатной амбулаторной помощи онкобольным

22 Августа 2019 г.
Пациентов будут обслуживать по полису ОМС
Новости Красноярска: В красноярском аэропорту начали строить новую рулежную дорожку

В красноярском аэропорту начали строить новую рулежную дорожку

22 Августа 2019 г.
Завершить работы планируют в следующем году
Новости компаний
21/08
Красноярское отделение Сбербанка приняло участие в празднике «День поля-2019»
21/08
В школу — по новому асфальту
21/08
«Красноярский цемент» отпраздновал День строителя
20/08
Защита от природных капризов: как продлить сезон барбекю в беседках до поздней осени
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Ростсельмаш представил агротехнику на ярмарке «Краевой день поля»

Ростсельмаш представил агротехнику на ярмарке «Краевой день поля»

19 Августа 2019 г.
Техника, незаменимая в сельском хозяйстве, вызвала большой интерес у посетителей
Новости Красноярска: Торговый центр на правом берегу Красноярска затопило после ливня

Торговый центр на правом берегу Красноярска затопило после ливня

19 Августа 2019 г.
Пол на первом этаже полностью залило водой
Новости Красноярска: Красноярец научился выращивать гигантские томаты

Красноярец научился выращивать гигантские томаты

20 Августа 2019 г.
Мужчина увлекся садоводством на пенсии
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356