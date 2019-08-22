В корпоративном лагере РУСАЛа отдохнули дети металлургов из 11 городов

В корпоративном лагере по программе «Экспедиция на планету РУСАЛ» завершился летний сезон. На торжественном закрытии организаторы подвели итоги и отметили самых активных ребят. Всего за четыре сезона на базе санатория-профилактория «Металлург» в Саяногорске отдохнули 576 детей металлургов из различных городов присутствия компании.

Программа лагеря включала в себя круглые столы, встречи с молодыми металлургами, театрализованные и музыкальные мероприятия, экскурсии на Саяногорский алюминиевый завод и САЯНАЛ, металлургические шоу и многое другое.

На время пребывания в лагере ребята становились студентами «Детского корпоративного университета», распределяясь по различным секциям - «кафедрам». На торжественной церемонии закрытия последнего, четвертого, сезона руководители музыкальной, спортивной, хореографической, медиа-, научной и театральной «кафедр» подвели итоги проделанной работы. Юные студенты представили свои презентации и творческие отчеты, а самые активные ребята получили памятные подарки. Завершился вечер концертом, подготовленным самими детьми, и праздничной дискотекой.

– Организация отдыха для детей сотрудников предприятий РУСАЛа – важная часть нашей социальной политики, – рассказал руководитель представительства РУСАЛа в Республике Хакасия Леонид Быков. – Компания ежегодно старается разнообразить программу лагеря, найти новые интересные формы знакомства ребят с металлургической профессией, с алюминиевой отраслью, с деятельностью и ценностями РУСАЛа. Параллельно дети учатся общаться, расширяют свой кругозор и развивают творческие способности. Неподдельный интерес ребят виден по их активному участию в мероприятиях в течение всего сезона.

В 2019 году в корпоративном лагере по программе «Экспедиция на планету РУСАЛ» отдохнули дети сотрудников предприятий из Саяногорска, Красноярска, Новокузнецка, Краснотурьинска, Ачинска, Братска, Иркутска, Шелехова, Каменск-Уральского, Североуральска и Богучан. Все затраты на организацию детского отдыха взяла на себя компания РУСАЛ.

Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярск»

По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»