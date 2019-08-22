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Красноярские врачи рассказали о самой сложной операции этого лета

Главная Общество
Красноярск
15:08 22 Августа 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярские врачи БСМП им. Карповича рассказали о самой сложной операции этого лета — в отделение поступил пациент после ДТП. Кости мужчины буквально собирали по кусочкам, говорят медики. 

Красноярца доставили в больницу на скорой. Врачи зафиксировали у него многочисленные переломы ребер и таза, а грудная клетка была вдавлена.

«В первую очередь была проведена операция, спасающая жизнь, в данном случае сломанные ребра могли повредить легкие, в срочном порядке был произведен остеосинтез ребер (установлены скрепляющие ребра конструкции). Переломы голени и таза первично стабилизировали внешней конструкцией. Через несколько дней, когда стало понятно, что жизни пострадавшего ничего не угрожает был произведен остеосинтез таза и большеберцовой кости», — рассказывают врачи. 

Пациент находился в реанимации больше двух недель, стационарное лечение длилось еще 1,5 месяца. Сейчас его жизни ничего не угрожает. 

Медики рассказали, что с этого года объем работы значительно увеличился — теперь в больницу доставляют пациентов из районов края. Чаще всего поступают жители со сложными переломами костей и шейки бедра. Возраст при этом значения не имеет — только на прошлой неделе медики прооперировали трех пациентов старше 90 лет. 

Фото: БСМП

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