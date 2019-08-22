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Красноярцам предлагают поставить прививки от гриппа

Главная Общество
Красноярск
14:40 22 Августа 2019
красноярск, общество, здоровье
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Жители Красноярского края в конце августа могут поставить прививки от гриппа. В поликлиники региона начали поступать первые партии вакцины, рассказали в краевом Минздраве. 

«В регионе начинается иммунизация населения против гриппа. Первая партия вакцины для взрослых – 371 447 доз, это немногим более 40% от заявки. До конца недели вакцина поступит в прививочные кабинеты учреждений Красноярска, на следующей неделе - в территории. В северные районы вакцину доставят в течение двух недель», — рассказали в ведомстве. 

До конца недели в Красноярск обещают привезти и детскую вакцину. В этом году планируется привить более миллиона человек: 853 900 взрослых и 370 000 детей. 

Отметим, что бесплатно поставить прививки могут не все: 

  • дети с 6 месяцев, учащие 1-11-х классов;
  • обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования;
  • взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы);
  • беременные женщины;
  • взрослые старше 60 лет;
  • лица, подлежащие призыву на военную службу;
  • лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением.

Завершить иммунизацию от гриппа планируется до 1 декабря.

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