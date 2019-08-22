Красноярский зоопарк не согласился обменять китайскую панду на белого медведя

Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей» не согласился на предложение китайского зоопарка об обмене панды на белого медведя. Причин для этого несколько: во-первых, стоимость аренды бамбукового медведя слишком высокая для Красноярска, около 1 млн долларов в год. Крупную сумму зоологи должны будут потратить на кормление панды. Животное питается исключительно бамбуком, который сложно вырастить в сибирских условиях.

«Все-таки миллион долларов в год арендная плата за панду и еще примерно миллион в год, чтобы ее кормить. Московский зоопарк может себе позволить, это замечательно, мы искренне рады за своих коллег», — сказал директор красноярского зоопарка Андрей Горбань.

Во-вторых, «Роев ручей» хочет отдать своего белого медведя одному из российских зоопарков. Сейчас за самку буквально бьются несколько парков страны — в Хабаровске, Пензе, Ростове-на-Дону и других городах. Зоологи выбирают, где для хищников созданы самые лучшие условия.

Напомним, в «Роевом ручье» сейчас содержатся четыре белых медведя — пара Аврора и Феликс, медведица Урсула и хищница, доставленная из Норильска.