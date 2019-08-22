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В Красноярске на базе частной клиники создадут Центр бесплатной амбулаторной помощи онкобольным

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Красноярск
11:31 22 Августа 2019
медицина, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Советском районе Красноярска на базе частной клиники создадут Центр амбулаторной онкологической помощи, где пациенты смогут наблюдаться и лечиться бесплатно по направлению и полису ОМС. В режиме ЦАОПа готов работать Центр современной кардиологии. У медучреждения есть современное оборудование для оказания помощи онкобольным, а также соответствующая лицензия. 

«Центр возьмет на себя онкологических пациентов, прикрепленных к Красноярской городской поликлинике №14. В новом Центре пациенты будут проходить первичную диагностику и дообследование, получать направление на врачебную комиссию нашего диспансера, то есть пациентам не нужно будет посещать консультативную поликлинику краевого онкодиспансера. Кроме того, в центре будут вести динамическое наблюдение уже пролеченных у нас пациентов и проводить курсы химиотерапии по нашим рекомендациям. Разумеется, для населения это будет бесплатно», – рассказал главный врач краевого онкодиспансера Андрей Модестов.

Главврач отметил, что к 2021 году в Красноярском крае планируется создать 20 центров амбулаторной помощи онкобольным. Однако их число может быть увеличено за счет частных медицинских организаций, готовых работать через систему обязательного медицинского страхования.

Пока в Красноярском крае три таких центра – в Канске, Ачинске и Норильске. Осенью планируют открыть ЦАОП в Красноярске, а до конца года в Минусинске и Лесосибирске, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

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