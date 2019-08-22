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В красноярском аэропорту начали строить новую рулежную дорожку

Главная Общество
Красноярск
10:36 22 Августа 2019
красноярск, общество, аэропорт
Автор: Sibnovosti.ru
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Рабочие приступили к подготовке площадки для строительства новой рулежной дорожки в аэропорту Красноярска. Сейчас участок расчищают от растительности. На обустройство магистральной рулежной дорожки потребуется два сезона. Уже в этом году строители планируют приступить к бетонированию полосы. Объект должен быть сдан в эксплуатацию в следующем году.

«Общая площадь бетонных покрытий новой МРД составляет 154,5 тыс. кв. метров. Проект предусматривает удлинение магистральной рулежной дорожки, обустройство площадки для работы с противообледенительной жидкостью, строительство электросетей, очистных сооружений, организацию светосигнального обеспечения и других инженерных сетей», - сообщили корреспонденту Sibnovosti.ruв пресс-службе краевого правительства.

Объект строят в отдалении от действующей взлетно-посадочной полосы, поэтому на работе аэропорта это не скажется.

Строительство полосы полностью финансирует федеральный бюджет. Стоимость объекта – 600 млн рублей. Реализация проекта позволит увеличить количество взлетов и посадок самолетов с нынешних 12 до 24-26 в час. Новая рулежная дорожка снимет ограничение в развитии красноярского аэропорта на ближайшие 7-10 лет. 

Фото: красноярский аэропорт 

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