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В Красноярском крае скорректирован план капремонта многоэтажек

Главная Общество
Красноярск
09:45 22 Августа 2019
красноярск, общество, капремонт
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Специальная комиссия во главе с министром промышленности, энергетики и ЖКХ Евгением Гавриловым скорректировала план капремонта многоэтажек в Красноярском крае. В пресс-службе регионального правительства сообщили, что по итогам заседания 10 домов включены в программу ремонта на 2020-2022 годы – сроки перенесены на более ранний период.

В рамках предстоящей трехлетней программы отремонтируют три дома в Красноярске по адресам ул. Металлургов, 22А, ул. Судостроительная, 48 и ул. Тельмана, 19. Также подрядчики проведут капремонт двух домов в Ачинске по адресам ул. Юго-Восточная, 16 и 21, в Канске на ул. Эйдемана, 7, корп.1, в Минусинске на ул. Кретова, 16, в Норильске по ул. Космонавтов, 15, и ул. Ленинградская, 4.

«По итогам рассмотрения документов по 6 домам, расположенным в Ачинске, Минусинске, Шарыпове, Красноярске и в Шушенском районе, члены комиссии отметили, что управляющие организации недобросовестно исполняют обязанности по содержанию многоквартирных домов в части проведения локальных ремонтов, в результате чего конструктивные элементы домов с невысоким сроком эксплуатации приходят к значительному износу и требуют капитального ремонта», — отметили в краевом правительстве. 

По этим фактам краевая служба строительного надзора и жилищного контроля вынесет предостережения управляющим компаниям, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

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