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В Шушенском бору зацвели «предвестники осени»

Главная Общество
Красноярск
09:15 22 Августа 2019
общество, красноярск, природа
Автор: Sibnovosti.ru
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В национальном парке «Шушенский бор» на юге Красноярского края зацвел седум. В народе это растение называют «предвестником осени», так как начало его цветения предвещает смену времен года. Еще одно название — скрипун-трава за характерный скрип листьев во время порывов ветра.

«В народе считается, что начало цветения «скрипунов» знаменует собой смену сезонов — окончание лета и скорое наступление осени, а установление прохладной и дождливой погоды на Юге Сибири вполне соответствует этой примете», — отметили в пресс-службе нацпарка «Шушенский бор».

Добавим, что седум или, как его еще называют очиток, относится к группе растений, обладающих успокаивающим действием. В национальном парке зацвел очиток пурпурный и очиток тополелистный, занесенный в Красную книгу.

Фото: «Шушенский бор»,Элинор Пэйт

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