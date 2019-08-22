В Шушенском бору зацвели «предвестники осени»

В национальном парке «Шушенский бор» на юге Красноярского края зацвел седум. В народе это растение называют «предвестником осени», так как начало его цветения предвещает смену времен года. Еще одно название — скрипун-трава за характерный скрип листьев во время порывов ветра.

«В народе считается, что начало цветения «скрипунов» знаменует собой смену сезонов — окончание лета и скорое наступление осени, а установление прохладной и дождливой погоды на Юге Сибири вполне соответствует этой примете», — отметили в пресс-службе нацпарка «Шушенский бор».

Добавим, что седум или, как его еще называют очиток, относится к группе растений, обладающих успокаивающим действием. В национальном парке зацвел очиток пурпурный и очиток тополелистный, занесенный в Красную книгу.

Фото: «Шушенский бор»,Элинор Пэйт