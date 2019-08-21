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Эксперт призвал уменьшить внимание одаренным детям в школах Красноярска

Главная Общество
Красноярск
17:00 21 Августа 2019
образование, общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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В Красноярске проходит ежегодная августовская педагогическая конференция. В этом году на площадке выступил эксперт в области образования, член общественного совета при Минобрнауки РФ Александр Адамский.

Специалист сделал акцент на одаренных детях. По его словам, недопустимо уделять внимание на уроках исключительно «умным» воспитанникам. Важно, чтобы каждый ребенок мог проявить свою успешность в какой-либо сфере. 

«Школьникам нужно дать возможность развиваться здесь и сейчас, чтобы они могли найти свое призвание по собственным потребностям и способностям. В этом смысле, кроме школы, ключевое значение играет городская среда. Соединение образовательных и городских процессов – это тот вызов, который нам сегодня необходимо обсудить», – сказал Александр Адамский.

Эксперт уверен, что только такой подход к обучению сможет решить общероссийские проблемы отрасли, а именно «выпадание» детей из школы и акцент на одаренность. 

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