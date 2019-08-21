Красноярское отделение Сбербанка приняло участие в празднике «День поля-2019»

Команда Красноярского отделения Сбербанк приняла активное участие в празднике «День поля-2019». Это крупнейшая агропромышленная ярмарка-выставка, смотр достижений краевых аграриев, активная форумная площадка для представителей власти и бизнеса. Ежегодно в мероприятии принимает участие губернатор Красноярского края Александр Усс, министр сельского хозяйства и торговли Леонид Шорохов.

На стенде Сбербанка специалисты красноярского отделения консультировали участников и гостей мероприятия по вопросам кредитования предприятий агропромышленного комплекса, по вопросам лизинга и другим финансовым продуктам, необходимым для стабильной работы и развития бизнеса. Были проведены ряд переговоров с клиентами крупного и малого бизнеса о дальнейшем сотрудничестве. Кроме того, специалисты Сбербанка посетили пленарное совещание, на котором обсуждались перспективы развития АПК края и подготовка к предстоящей уборочной кампании.

«День поля – это большая открытая площадка, где собираются все, кто заинтересован в развитии агропромышленного комплекса края, в достижении высоких результатов в своём деле. Сбербанк всегда готов активно сотрудничать с предпринимателями, фермерами, поддерживать бизнес-проекты, предлагая различные выгодные финансовые продукты, варианты для успешного роста и развития бизнеса», - подчеркнул заместитель председателя Сибирского банка - управляющий Красноярским отделением ПАО Сбербанк Дмитрий Солнцев.

В этом году участие в сельскохозяйственном событии приняли порядка восьми тысяч человек со всего региона. Для жителей и гостей края работали многочисленные площадки: выставка сельскохозяйственных животных и птиц, выставка сельскохозяйственной техники, мастер-классы. В торговых рядах гостям предлагали молочную, мясную, овощную, медовую, хлебобулочную продукцию предприятий и фермерских хозяйств региона. Садоводы, огородники и цветоводы Красноярья радовали ягодами, фруктами, овощами, цветами, саженцами и домашними разносолами, а ремесленники – настоящими произведениями искусства из металла, дерева, стекла, бисера, глины и других материалов.

Фото: ПАО «Сбербанк»

По материалам ПАО «Сбербанк»