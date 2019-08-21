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В школу — по новому асфальту

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Красноярск
15:55 21 Августа 2019
школы, коммунальное хозяйство, жкх, благоустройство, детсад, компания
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До первого сентября «КрасКом» восстановит сверх плана благоустройство на 29 пришкольных и детсадовских территориях, где этим летом ремонтировал водопроводные сети.

В школу — по новому асфальту

Всего с начала летнего сезона «КрасКом» вернул первоначальный вид 633 дворам, 44 — подготовил к сдаче, ещё 171 адрес сейчас находится в работе у подрядчика.

В школу — по новому асфальту

— Третий год мы выполняем не только взятые на себя обязательства по восстановлению благоустройства после текущих ремонтов, но и закрываем ранее выданные ордера, 1400 из которых в 2017 году находились в «листе ожидания» более пяти лет, — отмечает генеральный директор компании «КрасКом» Олег Гончеров. — С 2017 по 2019 годы на благоустройство было направлено более 250 млн рублей.  Благодаря стабильному финансированию этого вида работ и сокращению утечек на трубопроводах на число действующих ордеров сократилось на треть и практически ликвидированы все ордерные «долги» прошлых лет.

Фото: пресс-служба «КрасКом»
По материалам пресс-службы «КрасКом»

В статье упоминаются:
Организации: ООО «КрасКом»
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