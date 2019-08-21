В школу — по новому асфальту

До первого сентября «КрасКом» восстановит сверх плана благоустройство на 29 пришкольных и детсадовских территориях, где этим летом ремонтировал водопроводные сети.

Всего с начала летнего сезона «КрасКом» вернул первоначальный вид 633 дворам, 44 — подготовил к сдаче, ещё 171 адрес сейчас находится в работе у подрядчика.

— Третий год мы выполняем не только взятые на себя обязательства по восстановлению благоустройства после текущих ремонтов, но и закрываем ранее выданные ордера, 1400 из которых в 2017 году находились в «листе ожидания» более пяти лет, — отмечает генеральный директор компании «КрасКом» Олег Гончеров. — С 2017 по 2019 годы на благоустройство было направлено более 250 млн рублей. Благодаря стабильному финансированию этого вида работ и сокращению утечек на трубопроводах на число действующих ордеров сократилось на треть и практически ликвидированы все ордерные «долги» прошлых лет.