Красноярск отпразднует День российского флага

22 августа в России празднуют День государственного флага. Российскому триколору в 2019 году исполнится 350 лет. Красноярцы не останутся в стороне и тоже отметят праздник.

Программа стартует в 10:00 на территории инициативной молодежи «Юниор», где бойцы развернут копию флага РФ и примут участие в танцевальном флешмобе. В 16:00 на Театральной площади будут выдавать тематическую атрибутику — флажки и ленты.

«Финальным событием станет праздничный концерт с участием творческих коллективов Красноярского края. Начало в 18:30 на арт-набережной возле «Капитанского клуба»», — сообщили в краевом правительстве.

В других населенных пунктах Красноярского края также пройдет акция «День флага» — жителям раздадут ленточки триколора и проведут для них тематические викторины.

В 19:30 22 августа Коммунальный мост окрасится в цвета российского флага. Включат фонтаны на острове Посадный, а также подсветку Вантового моста и БКЗ. Красноярцам обещают масштабное световое шоу. В 20:30 красноярцев пригласили на флешмоб: