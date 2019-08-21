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Красноярск отпразднует День российского флага

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Красноярск
15:54 21 Августа 2019
общество, красноярск, праздник
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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22 августа в России празднуют День государственного флага. Российскому триколору в 2019 году исполнится 350 лет. Красноярцы не останутся в стороне и тоже отметят праздник. 

Программа стартует в 10:00 на территории инициативной молодежи «Юниор», где бойцы развернут копию флага РФ и примут участие в танцевальном флешмобе. В 16:00 на Театральной площади будут выдавать тематическую атрибутику — флажки и ленты.   

«Финальным событием станет праздничный концерт с участием творческих коллективов Красноярского края. Начало в 18:30 на арт-набережной возле «Капитанского клуба»», — сообщили в краевом правительстве. 

В других населенных пунктах Красноярского края также пройдет акция «День флага»  — жителям раздадут ленточки триколора и проведут для них тематические викторины.

В 19:30 22 августа Коммунальный мост окрасится в цвета российского флага. Включат фонтаны на острове Посадный, а также подсветку Вантового моста и БКЗ. Красноярцам обещают масштабное световое шоу. В 20:30 красноярцев пригласили на флешмоб: 

«Приглашаем горожан зажечь слово «Россия». С собой необходимо взять фонарики. Встреча в 20:30 между Творческой поляной и Главной сценой», — рассказали в мэрии. 

 

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