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«Красноярский цемент» отпраздновал День строителя

Главная Общество
Красноярск
14:33 21 Августа 2019
праздник, день строителя, компания, предприятие
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В ООО «Красноярский цемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») прошла серия мероприятий, посвященных Дню строителя.

Так, 9 августа на городском стадионе «Юность» состоялся спортивно-развлекательный праздник «Большое путешествие в стройотряд», объединивший работников Красноярского цементного завода, представителей органов государственной власти и партнерских организаций.

Мероприятие открыл руководитель администрации Свердловского района г. Красноярска Игорь Титенков. Обращаясь к заводчанам, почетный гость торжества подчеркнул, что «Красноярский цемент» является активным участником районного совета предприятий и всегда откликается на инициативы администрации. В частности, завод поддержал идею заложить парк Героев на Свердловской площади в 2020 году в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Игорь Титенков поблагодарил коллектив за значимый вклад в развитие района и вручил памятный адрес управляющему директору ООО «Красноярский цемент» Владимиру Афанасину.

После выступления команды Федерации чирспорта и чирлидинга Красноярского края состоялась всеобщая разминка, давшая старт соревнованиям по мини-футболу, волейболу и стритболу. За звание сильнейших спортсменов боролись сотрудники «Красноярского цемента» и партнерских организаций – «ТЭЦ-2», «Енисей-М» и ООО «Сибцемсервис». Конкуренцию им составляли работники службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края и компании PepsiCo.

Программу мероприятия дополнил квест. Проявив фантазию, смекалку, ловкость и умение работать в команде, заводчане успешно прошли все испытания и собрали красочный арт-объект, посвященный ценностям компании.

Также на территории стадиона в этот день были открыты творческие мастерские, где любой желающий мог освоить искусство плетения венков, изготовления керамических изделий и натуральных косметических средств. На детской площадке работали профессиональные аниматоры.

Организация корпоративных мероприятий, направленных на укрепление семейных традиций и развитие спортивного движения, остается одним из приоритетных направлений социальной политики завода. Об этом, в частности, шла речь на встречах управляющего директора ООО «Красноярский цемент» с коллективом, которые состоялись в преддверии профессионального праздника с 5 по 9 августа в подразделениях предприятия.

В ходе встреч заводчане получили ответы на все интересующие их вопросы. Также Владимир Афанасин рассказал о производственных итогах первой половины 2019 года, планах на второе полугодие и перспективах 2020-го, после чего вручил отличившимся работникам заслуженные награды. Почетными грамотами и благодарственными письмами ООО «Красноярский цемент» и АО «ХК «Сибцем» награждены 36 человек, еще девяти присвоено звание «Ветеран труда».

Руководитель подчеркнул – несмотря на то, что производственные мощности «Красцема» загружены лишь наполовину, предприятие продолжает стабильную работу. Все мероприятия по возведению инвестиционных объектов, модернизации и ремонтам оборудования реализуются в запланированном объеме.

«Так, уже сегодня мы ведем строительство нового отделения «Помол». В 2020 году планируем приступить к монтажу современного электрофильтра швейцарской фирмы Elex на вращающейся печи №5, реализация данного проекта позволит существенно снизить воздействие на атмосферу Красноярска», – отметил Владимир Афанасин.

Фото: АО «ХК «Сибцем»
По материалам АО «ХК «Сибцем»

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