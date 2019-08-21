Красноярский Сбербанк активно участвует в цифровизации Красноярского края

19 августа в Красноярске Сбербанк на базе Сибирского Федерального Университета провел круглый стол по проектам цифровизации региона. В мероприятии приняли участие представители нескольких министерств: цифрового развития, финансов, экономики и регионального развития Красноярского края, ПАО ГМК «Норильский никель», ГУ ФСИН, АО «Корпорация развития Енисейской Сибири». Ключевыми спикерами круглого стола стали руководители компаний LLC VisionLabs, LLC SberCloud, ООО «Сбербанк-Телеком».

По словам заместителя председателя Сибирского банка – управляющего Красноярским отделением ПАО Сбербанк Дмитрия Солнцева, основная цель мероприятия – поделиться опытом Сбербанка и его дочерних компаний в сфере цифровых технологий. «Наше мероприятие направлено на организацию системного развития и внедрение цифровых технологий во все сферы жизни – в экономику, бизнес, государственное управление, социальную сферу, мы рассказываем об успешном опыте в ряде проектов, таких как «Безопасный и умный город». Многие проекты, представленные на презентации, способны напрямую повлиять на развитие экономики региона», - отметил Дмитрий Солнцев.

Дочерние компании Сбербанка, занимающиеся внедрением цифровизации в разных регионах России, поделились своим успешным опытом. Руководитель портфеля проектов VisionLabs Дмитрий Рейсих и директор по бизнес-развитию направления биометрических систем группы компаний «Центр речевых технологий» Андрей Хрулёв рассказали о масштабных кейсах. На примерах были рассмотрены система распознавания лиц в работе полиции Сингапура, ресторанов Японии, стадионов, аэропортов, метро. А также система учёта рабочего времени на предприятиях, мониторинг водителей и транспортного потока и техника безопасности и охраны труда. Представитель компании SberCloud Артур Саркисов рассказал о возможностях хранения больших данных в облачных серверах.

Опытом внедрения решения «Цифровой профиль города» поделился старший менеджер ДЗО «Технологии Отраслевой Трансформации» Сергей Корсаков. Он презентовал проект модульной геоаналитической платформы, которая позволяет следить за ключевыми направлениями жизни города. Основная цель данных – помощь в принятии управленческих решений. Интерес участников круглого стола вызвал проект «Сотрудник» - интерактивно-аналитическая платформа, которая показывает тренды и причины текучести персонала, изменения заработной платы и ожидание сотрудников.

Резюмировал итоги круглого стола министр цифрового развития Красноярского края Николай Распопин. Он отметил, что сегодня много говорится о цифровой экономике, цифровизации отраслей. «В рамках сегодняшнего диалога науки, бизнеса, государства мы видим те решения, которые уже сегодня входят в нашу жизнь. Красноярский край заинтересован в ряде пилотных проектов, которые в дальнейшем могут заложить основу устойчивого будущего роста экономики региона, оптимизации цепочки процессов и комфортной жизни нашего края», - заключил министр.

Фото: ПАО «Сбербанк»

По материалам ПАО «Сбербанк»