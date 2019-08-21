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Красноярским школьникам рассказали об изменениях в ЕГЭ-2020

Главная Общество
Красноярск
11:10 21 Августа 2019
общество, красноярск, образование
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В министерстве образования Красноярского края рассказали, какие изменения ждут выпускников при сдаче ЕГЭ в 2020 году. Существенных поправок в экзаменационных материалах не будет, заверили в ведомстве. 

Так, в некоторых заданиях изменится формулировка. Эксперты Рособрнадзора и ФИПИ также внесли поправки в критерии оценок развернутых ответов. Что касается структуры ЕГЭ, то в следующем году она будет прежней, кроме выпускных заданий по физике и китайскому языку. 

«Задача 25 в ЕГЭ по физике, которая ранее была представлена в части 2 в виде задания с кратким ответом, теперь предлагается для развернутого решения и может быть оценена максимально в 2 балла. Число заданий с развернутым ответом увеличилось с пяти до шести. Для задания 24, проверяющего освоение элементов астрофизики, вместо выбора двух обязательных верных ответов предлагается выбор всех верных ответов, число которых может составлять либо два, либо три», — рассказали в министерстве. 

Больше всего изменений будет в ЕГЭ по китайскому языку. Так, в разделе «Аудирование» уменьшили количество заданий до девяти. Лингвисты также ввели два текста с диалогами. 

«В разделе «Чтение» уменьшено до пяти количество заданий, введены задания на установление соответствия позиций, представленных в двух множествах, задания на выбор и запись одного или нескольких правильных ответов из предложенного перечня ответов. В разделе «Письмо» добавлено задание 28 на написание личного письма», — пояснили в образовательном ведомстве. 

Отметим, что выпускной экзамен по китайскому языку впервые провели в России в 2019 году. 

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