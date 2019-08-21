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Китай предложили «Роеву ручью» панду в обмен на белого медведя

Главная Общество
Красноярск
11:01 21 Августа 2019
зоопарк, медведь, панда, китай
Автор: Sibnovosti.ru
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Китайские питомники предложили красноярскому парку флоры и фауны «Роев ручей» панду в обмен на белую медведицу, которая была найдена в Норильске. О переговорах сообщил директор зоопарка Андрей Горбань в интервью телеканалу «Енисей».

«В очереди за нашими северными медведями стоит весь мир, ведь они взяты из живой природы, они уникальны. Очень просят китайцы, вплоть до того, что они готовы были передать право аренды панд в обмен на белых медведей. Не забыв при этом попросить свой традиционный миллион долларов в год», - рассказал Горбань.

В «Роевом ручье» сейчас содержатся четыре белых медведя - пара Аврора и Феликс, медведица Урсула и хищница, доставленная из Норильска. До конца года зоопарку, скорее всего, придется расстаться с одним зверем.

Напомним, в июне жители Норильска встретили на окраине города молодую медведицу. Зоологи предполагают, что ее выбросили браконьеры. Животное доставили в красноярский «Роев ручей» для реабилитации.

 

фото: «Роев ручей»

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