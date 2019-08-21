В Советском районе Красноярска отключают холодную воду

В управляющей компании «КрасКом» предупредили об отключении холодной воды в Советском районе Красноярска. В связи с проведением работ по оптимизации гидравлического режима водопроводных сетей краны в квартирах жителей будут сухими 21 августа c 9:00 до 20:00, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Под отключение попадают многоэтажки по следующим адресам:

• ул. Харламова, Матвеева, Кекушева, Бегичева, Беляева;

• ул. Гайдашовка, 5 стр. 1, 7, 24, 30 и 32;

• ул. Полигонная, 4-8 (в том числе с литерами), 10, 11, 11д, 15;

• пер. Связистов, 15, 19, 22, 30, 33;

• ул. Космонавтов, 8, 17, 17а, 17г;

• ул. Шумяцкого, четная сторона с дома 2 до дома 12 и нечетная с дома 1 до дома 11;

• ул. Светлогорская, 3, 5, 7, 9, 11 и 11а;

• пр. Комсомольский, четная сторона до дома 22/2;

• ул. Мате Залки и 9 Мая – в значительной части;

• Северное шоссе, 17, 19, 21, 23 (с литерами).

Кроме того, в водоканале предупреждают, что пониженное давление холодной воды будет в большинстве зданий в микрорайонах Северный, Взлетка, Зеленая Роща, Ястынское поле, Иннокентьевский, а также в Военном городке, на улицах Аэровокзальная, Партизана Железняка, Пограничников, Полигонная, Сергея Лазо, Смоленская.