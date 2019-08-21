21 августа
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Советском районе Красноярска отключают холодную воду

Главная Общество
Красноярск
08:58 21 Августа 2019
отключение воды, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В управляющей компании «КрасКом» предупредили об отключении холодной воды в Советском районе Красноярска. В связи с проведением работ по оптимизации гидравлического режима водопроводных сетей краны в квартирах жителей будут сухими 21 августа c 9:00 до 20:00, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Под отключение попадают многоэтажки по следующим адресам:

• ул. Харламова, Матвеева, Кекушева, Бегичева, Беляева;

• ул. Гайдашовка, 5 стр. 1, 7, 24, 30 и 32;

• ул. Полигонная, 4-8 (в том числе с литерами), 10, 11, 11д, 15;

• пер. Связистов, 15, 19, 22, 30, 33;

• ул. Космонавтов, 8, 17, 17а, 17г;

• ул. Шумяцкого, четная сторона с дома 2 до дома 12 и нечетная с дома 1 до дома 11;

• ул. Светлогорская, 3, 5, 7, 9, 11 и 11а;

• пр. Комсомольский, четная сторона до дома 22/2;

• ул. Мате Залки и 9 Мая – в значительной части;

• Северное шоссе, 17, 19, 21, 23 (с литерами).

Кроме того, в водоканале предупреждают, что пониженное давление холодной воды будет в большинстве зданий в микрорайонах Северный, Взлетка, Зеленая Роща, Ястынское поле, Иннокентьевский, а также в Военном городке, на улицах Аэровокзальная, Партизана Железняка, Пограничников, Полигонная, Сергея Лазо, Смоленская.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае ввели новые пособия для многодетных семей

В Красноярском крае ввели новые пособия для многодетных семей

20 Августа 2019 г.
Они начнут действовать с 1 января 2020 года
Новости Красноярска: Специалисты выясняют причины массовой гибели рыбы в Каче

Специалисты выясняют причины массовой гибели рыбы в Каче

20 Августа 2019 г.
В реке заметили десятки мертвых рыб
Новости Красноярска: Сквер Сурикова в центре Красноярска закрыт для посетителей

Сквер Сурикова в центре Красноярска закрыт для посетителей

20 Августа 2019 г.
Там начинается ремонт
Новости Красноярска: Красноярские школьники получат цифровые портфолио в рамках спецпроекта

Красноярские школьники получат цифровые портфолио в рамках спецпроекта

20 Августа 2019 г.
Красноярский край присоединился к программе «Билет в будущее»
Новости Красноярска: КНП приступил к реализации договора с Ростелеком — Интернет появился на первых АЗС компании

КНП приступил к реализации договора с Ростелеком — Интернет появился на первых АЗС компании

20 Августа 2019 г.
Бесплатный Интернет для автомобилистов появился на трассовых автозаправках
Новости Красноярска: С августа 2019 года Красноярскэнергосбыт принимает показания приборов учета только до 25 числа текущего месяца

С августа 2019 года Красноярскэнергосбыт принимает показания приборов учета только до 25 числа текущего месяца

20 Августа 2019 г.
Начиная с 26 числа переданные показания не принимаются
Новости компаний
20/08
Защита от природных капризов: как продлить сезон барбекю в беседках до поздней осени
14/08
Президент России поблагодарил «Полюс» за высокие производственные результаты
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В арендованной машине на острове Отдыха нашли тело мужчины

В арендованной машине на острове Отдыха нашли тело мужчины

16 Августа 2019 г.
Следственные органы прокомментировали инцидент
Новости Красноярска: Ростсельмаш представил агротехнику на ярмарке «Краевой день поля»

Ростсельмаш представил агротехнику на ярмарке «Краевой день поля»

19 Августа 2019 г.
Техника, незаменимая в сельском хозяйстве, вызвала большой интерес у посетителей
Новости Красноярска: Мэр Красноярска инициировал срочное совещание органов опеки после ЧП с ребенком в Черемушках

Мэр Красноярска инициировал срочное совещание органов опеки после ЧП с ребенком в Черемушках

16 Августа 2019 г.
Специалисты должны выявить причины и принять кадровые решения
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356