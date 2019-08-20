В Красноярском крае ввели новые пособия для многодетных семей

С 1 января 2020 года семьи Красноярского края с невысоким доходом, в которых родился третий или последующий ребенок, смогут рассчитывать на дополнительные меры соцподдержки. Это ежемесячное пособие в размере 12 424 руб. Получать выплаты на ребенка родители будут до трех лет. При этом несовершеннолетний обязательно должен быть зарегистрирован в органах ЗАГС Красноярского края.

Порядок предоставления выплат многодетным семьям разработало министерство социальной политики. Эта мера поддержки — личная инициатива губернатора Александра Усса. Сумма, которая равна прожиточному минимуму в центральных и южных районах, может стать весомой прибавкой в семейный бюджет, уверены власти.

Отметим, что сейчас из краевой казны многодетным семьям предоставляются следующие выплаты: материнский капитал, ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 1,5 до 3-х лет при условии непредоставления места в детском саду, единовременная выплата при рождении в семье двух и более детей, субсидия на оплату жилья и коммунальных услуг.