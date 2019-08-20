Специалисты выясняют причины массовой гибели рыбы в Каче

Красноярцы заметили мертвую рыбу в реке Кача — на прошедших выходных гольцы, пескари и другие виды массово заполонили прибрежную зону водного объекта. Специалисты уже выясняют причины гибели — проверки проводят полиция, Росрыболовство, Росприроднадзор.

Точную версию случившегося пока назвать трудно — для этого необходимо взять пробы воды и провести экспертизу уже погибшей рыбы. У специалистов есть несколько предположений: обитателям не хватило кислорода в обмелевшей и перегретой реке или в воду могли слить отходы.

«Если на участке выше по течению произошел сброс, то ниже по течению происходит гибель рыбы. Если это постоянный сброс, то будут какие-то последствия», — сказал эколог Сергей Михайлюта.

Не исключено, что причина кроется в реке Бугач — ядовитые потоки сливаются в Качу, от этого и гибнет рыба. Также красноярцы заметили, что в водных объектах стало меньше уток. Раньше здесь обитало более 200 птиц, а сейчас — не больше десяти.