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Защита от природных капризов: как продлить сезон барбекю в беседках до поздней осени

Главная Общество
Красноярск
11:01 20 Августа 2019
красноярск, общество, сезон
Автор: Sibnovosti.ru
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Любители посещать российские курорты в низкий сезон наверняка замечали, как летние террасы и веранды кафе «затягивают» в специальную пленку для защиты от ветра и осадков. У этой технологии есть название — «гибкие окна». Сегодня купить их и поставить у себя могут не только владельцы кафе и ресторанов, но и все желающие утеплить беседку иди крыльцо на даче.

«Это что, как пленка для теплиц?» — с сомнением спросят опытные дачники. И да и нет. Гибкие окна Flex абсолютно прозрачные, а не мутные. Они пропускают свет, но при этом прочные: им не страшны дождь, снег, а также птицы и мелкие животные.

Защита от природных капризов: как продлить сезон барбекю в беседках до поздней осени

Технология способна сделать отдых на природе приятным в любой сезон, а не только летом. В тарелки не будут падать пожелтевшие листья, а гостей ужина — осаждать насекомые. От комаров и прочей неприятной живности защитят москитные сетки — специалисты компании могут поставить их дополнительно.

Немаловажно, что мягкие окна обойдутся дешевле, чем пластиковые. Прослужат же они как минимум 10 лет. Как объяснили специалисты одноименной компании «Гибкие окна», которая занимается полным циклом (от производства до монтажа), для изготовления их продукции используется светопрозрачная пленка ПВХ — очень прочная и эластичная.

Кстати, благодаря эластичности материала легко «остеклить» окно любой формы, а не только прямоугольник или квадрат. Треугольные, ромбовидные, окна со скошенными сторонами — если делать традиционное остекление, оно влетит в копеечку, т. к. нужны нестандартные профили и стеклопакеты. Гибкие же окна на то и гибкие: их легко смонтировать под проем любой формы. Изготовление и монтаж займут гораздо меньше времени, чем в случае металлопластиковых конструкций, — вполне реально успеть до сентября. Кроме того, мягкие окна подходят к любому фасаду, будь то брус, дерево или кирпич.

Получить консультацию и заказать гибкие окна напрямую у производителя можно на официальном сайте изготовителя Gibkieokna24.ruи по телефону (391) 287-41-41. Офис в Красноярске находится по адресу: проспект Мира, 19, 1, офис 407.

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