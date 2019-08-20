20 августа
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

КНП приступил к реализации договора с Ростелеком — Интернет появился на первых АЗС компании

Главная Общество
Красноярск
09:55 20 Августа 2019
азс, связь, интернет, топливо и азс
версия для печати Ico_print

Первыми для реализации проекта выбраны трассовые АЗС КНП. Сеть заработала на АЗС-115 около поселка Миндерла, АЗС-117 вблизи поселка Большая Мурта и на АЗС-99, расположенной на въезде в город Лесосибирск.  Теперь автомобилисты смогут подключиться к Wi-Fi, чтобы проверить электронную почту, решить рабочие вопросы или скачать фильм в дорогу. Для входа систему клиенту необходимо зарегистрироваться в сети один раз, в дальнейшем вход на любой АЗС будет автоматическим.  Скорость доступа — до 50 Мбит/с.

КНП приступил к реализации договора с Ростелеком — Интернет появился на первых АЗС компании

Автомобилисты уже оценили возможность подключения к Интернету в удаленных населенных пунктах края. Только за пять дней работы в тестовом режиме клиенты воспользовались сетевыми услугами более 2000 раз.

КНП приступил к реализации договора с Ростелеком — Интернет появился на первых АЗС компании

 «Я часто выбираюсь на рыбалку за город, по пути, конечно, заезжаю на АЗС. Навигатора у меня нет, а мобильный интернет ловит на трассе плохо — иногда приходится искать проезды буквально наугад, так как онлайн-карты не прогружаются. А сейчас очень удобно стало — пока машина заправляется, я подключаюсь к Wi-fi и смотрю дорогу, скорость у интернета приличная», — поделился автомобилист Сергей Воронцов.

КНП приступил к реализации договора с Ростелеком — Интернет появился на первых АЗС компании

Помимо беспроводного Интернета на трассовых заправках КНП появилась IP-телефония, система интеллектуального видеонаблюдения и видеотрансляция рекламного контента.

КНП приступил к реализации договора с Ростелеком — Интернет появился на первых АЗС компании

Напомним, ранее крупнейшая сеть АЗС в крае взяла курс на модернизацию своих автозаправок. В июле текущего года КНП заключил договор с ведущим оператор связи в России — ПАО «Ростелеком».  В ближайшие три года на 132 собственных АЗС «Красноярскнефтепродукта» появится целых комплекс цифровых сервисов: Wi-Fi, IP-телефония, а также система облачного видеонаблюдения. Специально для этого Ростелеком строит 200 километров оптоволоконных сетей.

КНП приступил к реализации договора с Ростелеком — Интернет появился на первых АЗС компании

Фото: АО «Красноярскнефтепродукт» 
По материалам АО «Красноярскнефтепродукт» 

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Специалисты выясняют причины массовой гибели рыбы в Каче

Специалисты выясняют причины массовой гибели рыбы в Каче

20 Августа 2019 г.
В реке заметили десятки мертвых рыб
Новости Красноярска: Сквер Сурикова в центре Красноярска закрыт для посетителей

Сквер Сурикова в центре Красноярска закрыт для посетителей

20 Августа 2019 г.
Там начинается ремонт
Новости Красноярска: Красноярские школьники получат цифровые портфолио в рамках спецпроекта

Красноярские школьники получат цифровые портфолио в рамках спецпроекта

20 Августа 2019 г.
Красноярский край присоединился к программе «Билет в будущее»
Новости Красноярска: С августа 2019 года Красноярскэнергосбыт принимает показания приборов учета только до 25 числа текущего месяца

С августа 2019 года Красноярскэнергосбыт принимает показания приборов учета только до 25 числа текущего месяца

20 Августа 2019 г.
Начиная с 26 числа переданные показания не принимаются
Новости Красноярска: В Красноярском крае завершается приемка школ к новому учебному году

В Красноярском крае завершается приемка школ к новому учебному году

20 Августа 2019 г.
90% учебных заведений получили положительные заключения надзорных органов
Новости Красноярска: Красноярский край получил 25 школьных автобусов с системой ГЛОНАСС

Красноярский край получил 25 школьных автобусов с системой ГЛОНАСС

19 Августа 2019 г.
Они будут курсировать по удаленным районам
Новости компаний
20/08
Защита от природных капризов: как продлить сезон барбекю в беседках до поздней осени
14/08
Президент России поблагодарил «Полюс» за высокие производственные результаты
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Художник-самоучка из Лесосибирска продал свою картину за полмиллиона рублей

Художник-самоучка из Лесосибирска продал свою картину за полмиллиона рублей

16 Августа 2019 г.
Виктор Каплун — воспитанник детского дома
Новости Красноярска: Со смотровой площадки в Академгородке упал красноярец на мопеде

Со смотровой площадки в Академгородке упал красноярец на мопеде

19 Августа 2019 г.
Парень остался жив
Новости Красноярска: Ростсельмаш представил агротехнику на ярмарке «Краевой день поля»

Ростсельмаш представил агротехнику на ярмарке «Краевой день поля»

19 Августа 2019 г.
Техника, незаменимая в сельском хозяйстве, вызвала большой интерес у посетителей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356