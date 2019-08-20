КНП приступил к реализации договора с Ростелеком — Интернет появился на первых АЗС компании

Первыми для реализации проекта выбраны трассовые АЗС КНП. Сеть заработала на АЗС-115 около поселка Миндерла, АЗС-117 вблизи поселка Большая Мурта и на АЗС-99, расположенной на въезде в город Лесосибирск. Теперь автомобилисты смогут подключиться к Wi-Fi, чтобы проверить электронную почту, решить рабочие вопросы или скачать фильм в дорогу. Для входа систему клиенту необходимо зарегистрироваться в сети один раз, в дальнейшем вход на любой АЗС будет автоматическим. Скорость доступа — до 50 Мбит/с.

Автомобилисты уже оценили возможность подключения к Интернету в удаленных населенных пунктах края. Только за пять дней работы в тестовом режиме клиенты воспользовались сетевыми услугами более 2000 раз.

«Я часто выбираюсь на рыбалку за город, по пути, конечно, заезжаю на АЗС. Навигатора у меня нет, а мобильный интернет ловит на трассе плохо — иногда приходится искать проезды буквально наугад, так как онлайн-карты не прогружаются. А сейчас очень удобно стало — пока машина заправляется, я подключаюсь к Wi-fi и смотрю дорогу, скорость у интернета приличная», — поделился автомобилист Сергей Воронцов.

Помимо беспроводного Интернета на трассовых заправках КНП появилась IP-телефония, система интеллектуального видеонаблюдения и видеотрансляция рекламного контента.

Напомним, ранее крупнейшая сеть АЗС в крае взяла курс на модернизацию своих автозаправок. В июле текущего года КНП заключил договор с ведущим оператор связи в России — ПАО «Ростелеком». В ближайшие три года на 132 собственных АЗС «Красноярскнефтепродукта» появится целых комплекс цифровых сервисов: Wi-Fi, IP-телефония, а также система облачного видеонаблюдения. Специально для этого Ростелеком строит 200 километров оптоволоконных сетей.

Фото: АО «Красноярскнефтепродукт»

По материалам АО «Красноярскнефтепродукт»