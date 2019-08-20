Красноярские школьники получат цифровые портфолио в рамках спецпроекта

Школьники из Красноярского края получат цифровые портфолио в рамках проекта «Билет в будущее». Регион присоединился к федеральной программе. До конца учебного года специальное тестирование пройдут 12 тысяч школьников.

«Тестирование школьников проводится в три этапа, каждый последовательно помогает ответить на вопросы: как осознанно выбрать профессию, какие у меня способности, какие сферы мне интересны, и что я знаю о них? По итогам прохождения тестов школьники получают отчет с интерпретациями результатов и рекомендациями по развитию, а также построению профессиональной траектории», - рассказали корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе краевого правительства.

Полученные данные будут зафиксированы в личных кабинетах участников проекта. На основании цифрового портфолио специалисты выдадут ученикам рекомендации по составлению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями.