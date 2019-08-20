Сквер Сурикова в центре Красноярска закрыт для посетителей

Красноярцы не смогут попасть в сквер Сурикова в центре города до конца октября. Доступ на территорию закрыт в связи с началом ремонта, предупредил глава администрации Центрального района Вадим Войцеховский. Подрядчику предстоит полностью заменить брусчатку в сквере, высадить газон на площади более чем 4 тысячи квадратных метров, что сопоставимо с площадью половины футбольного поля. Кроме того, в сквере Сурикова будет установлено два навеса. Также навесы оборудуют на площади Революции, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«С сегодняшнего дня и до конца октября доступ в сквер будет закрыт. Мы знаем, что возникнут временные неудобства для горожан, и просим отнестись к этому с пониманием, ведь в результате город получит ещё одно преображенное и уютное общественное пространство», – отметил Вадим Войцеховский.

Напомним, что ремонт в сквере Сурикова финансирует одна из крупных ФПГ края. Ранее там были установлены новые детские площадки, лавочки и урны.