В Красноярском крае завершается приемка школ к новому учебному году

Большинство школ Красноярского края готовы к новому учебному году. Традиционная процедура приемки учреждений завершается. Проверку прошли и получили положительные заключения надзорных органов 90 процентов школ, доложила на заседании президиума краевого правительства министр образования Красноярского края Светлана Маковская.

«До 20 августа должны быть приняты все общеобразовательные учреждения. Для контроля за этим процессом осуществляется ежедневный электронный мониторинг хода подготовки школ, а также выборочные выездные проверки», - пояснила чиновница.

На подготовку школ к новому учебному году ушло 1,7 млрд рублей. На эти деньги сделали ремонты, обеспечили антитеррористическую безопасность, закупили учебники.

В сентябре за парты в Красноярском крае сядут почти 350 тысяч учеников, около 40 тысяч детей пойдут в первые классы, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.