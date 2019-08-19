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Красноярский край получил 25 школьных автобусов с системой ГЛОНАСС

Главная Общество
Красноярск
17:00 19 Августа 2019
общество, красноярск, автобусы
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Красноярску и другим городам края передали 25 новых школьных автобусов в рамках госпрограммы «Развитие образования». Новые транспортные средства предназначены для подвоза 550 детей в образовательные учреждения региона. Об этом сообщается на сайте правительства. 

Новые автобусы марки «ПАЗ» обошлись региону в 49 млн рублей. Транспорт соответствует всем необходимым техническим требованиям — автобусы имеют желтую окраску кузова и светоотражающую маркировку, надпись «Дети» и знаки «Перевозка детей».

«Они оснащены средствами двухсторонней связи, тахографом и навигационно-связным оборудованием ГЛОНАСС», — говорится в сообщении. 

Новый транспорт приступит к работе уже в этом учебном году. Один из автобусов достался Красноярску — он будет использоваться в поселке Бадалык и Нанжуль-Солнечном.

«Автобус обеспечит подвоз детей до школ №№144 и 134 Солнечного. Это пока базовые школы. Также я поставил задачу управлению образования рассмотреть логистику маршрута и с учетом включения в нее новой школы № 156», — сказал глава города Сергей Еремин. 

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