Красноярский край получил 25 школьных автобусов с системой ГЛОНАСС

Красноярску и другим городам края передали 25 новых школьных автобусов в рамках госпрограммы «Развитие образования». Новые транспортные средства предназначены для подвоза 550 детей в образовательные учреждения региона. Об этом сообщается на сайте правительства.

Новые автобусы марки «ПАЗ» обошлись региону в 49 млн рублей. Транспорт соответствует всем необходимым техническим требованиям — автобусы имеют желтую окраску кузова и светоотражающую маркировку, надпись «Дети» и знаки «Перевозка детей».

«Они оснащены средствами двухсторонней связи, тахографом и навигационно-связным оборудованием ГЛОНАСС», — говорится в сообщении.

Новый транспорт приступит к работе уже в этом учебном году. Один из автобусов достался Красноярску — он будет использоваться в поселке Бадалык и Нанжуль-Солнечном.