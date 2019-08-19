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Передать показания счётчиков необходимо до 25 числа

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Красноярск
16:41 19 Августа 2019
платежка, оплата, жкх, услуги, коммунальное хозяйство, показания
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Правительство России внесло изменения в правила предоставления коммунальных услуг. Новые правила вступили в силу с 1 августа 2019 года. Теперь показания счётчиков должны приниматься только до 25 числа текущего месяца. Сведения, переданные после этой даты, будут учтены только в следующем месяце.

Тем, кто не успеет уложиться в сроки, плату рассчитают по среднему уровню потребления за последние полгода, либо по нормативу.

«Раньше правила носили рекомендательный характер, и мы могли принимать показания счётчиков 26 или 27 числа, сейчас законом установлена точная дата и данные, переданные после 25 числа учитываться в текущем месяце не будут», — отметила Лариса Гольдман, начальник управления по работе с потребителями Сибирской теплосбытовой компании (входит в структуру СГК).

Отметим, что в августе последние два дня для передачи показаний приборов учёта приходятся на выходные. Некоторая часть офисов будет закрыта, поэтому рекомендуем пользоваться интерактивными способами передачи показаний: через личный кабинет, мобильное приложение (действует только для жителей, перешедших на прямые договоры), на линию автоматического приёма показаний.

Все способы передачи показаний счётчиков

В бланке для передачи показаний нужно указать: адрес или лицевой счет, показания счетчиков горячей и холодной воды, предпочтительно телефон для обратной связи в случае, если при обработке показаний возникнут вопросы.

Важно! Если дом находится в управлении УК ЖСК или МУК Красноярская, то передавать показания можно в свою управляющую компанию.

На линию автоматического сервиса приема показаний круглосуточно по телефону +7(391)257-95-95 с 15 по 25 число (для передачи показаний необходимо подготовить номер лицевого счёта, дождаться звукового сигнала, а после — четко отвечать на вопросы голосового меню).

  • Через «Личный кабинет» на сайте www.sibgenco.ru
  • Через мобильное приложение. Его можно скачать в Play Market — для системы Android, или App Store — для IOS, которые есть в каждом телефоне. Чтобы установить приложение нужно набрать СГК и нажать «Установить».
  • По телефону, указанному в квитанции.
  • На электронную почту, указанную в квитанции.

По материалам Сибирской генерирующей компании

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