19 августа
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Ростсельмаш представил агротехнику на ярмарке «Краевой день поля»

Главная Общество
Красноярск
16:44 19 Августа 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

16 и 17 августа в Емельяновском районе проходила выставка агротехники «Краевой день поля 2019». В ней принимали участие лидеры фермерского и аграрного рынка. Компания «Назаровоагроснаб» — официальный дилер компании Ростсельмаш в Красноярском крае и Хакасии — презентовала новые и традиционные модели техники: тракторы, зерно- и кормоуборочные комбайны, а также посевные и почвообрабатывающие машины. Техника, незаменимая в сельском хозяйстве, вызвала большой интерес у посетителей.

Опытные фермеры знают, что в поле не обойтись без трактора Ростсельмаш 2375 — эта модель отличается функциональностью и мобильностью. Техника оснащена двигателем Cummins мощностью 375 л.с. Полноприводный тягач отлично справляется с большими объемами работ в сложных полевых условиях. К тому же трактор Ростсельмаш 2375 прост в использовании и практичен — технику легко можно отремонтировать в сервисном центре. Машины могут использоваться в широком спектре сельскохозяйственных работ, в любых технологиях, включая minimal-till и no-till.

Своим мнением по техники РОСТСЕЛЬМАШ поделился комбайнер а/ф Учумская Андрей Семехин:

«Это серьезная техника, за этими комбайнами будущее. Как поставлено обслуживание, нас очень устраивает. Если вечером сломался, то к обеду комбайн уже будет в поле. Несколько лет назад получил в работу RSM 161/ это очень мощный комбайн, жатка у него большая, с 9-метровым захватом, увеличенный бункер, улучшенная система обмолота с двумя барабанами».

Ростсельмаш представил агротехнику на ярмарке «Краевой день поля»

На ярмарке «Краевой день поля 2019» комбайны и тракторы Ростсельмаш завоевали особое внимание у посетителей. Взрослых привлекали технические характеристики машины, а дети с удовольствием забирались в кабины и фотографировались с мощной техникой.

Отметим, что в настоящее техника Ростсельмаш активно используют в полях как Красноярского края, так и в Республике Хакасия.

Посетители ярмарки признались, что с агротехникой Ростсельмаш можно собрать рекордное количество урожая. Тракторы и комбайны надежны и практичны по сроку службы.

По материалам компании Назаровоагроснаб

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярский край получил 25 школьных автобусов с системой ГЛОНАСС

Красноярский край получил 25 школьных автобусов с системой ГЛОНАСС

19 Августа 2019 г.
Они будут курсировать по удаленным районам
Новости Красноярска: Передать показания счётчиков необходимо до 25 числа

Передать показания счётчиков необходимо до 25 числа

19 Августа 2019 г.
Сведения, переданные после этой даты, будут учтены только в следующем месяце
Новости Красноярска: Норильчан предупредили о голодном медведе около Талнаха

Норильчан предупредили о голодном медведе около Талнаха

19 Августа 2019 г.
Животное забирает еду у туристов
Новости Красноярска: Красноярская ГЭС ведет капитальный ремонт гидроагрегата №12 в рамках программы модернизации «Новая энергия»

Красноярская ГЭС ведет капитальный ремонт гидроагрегата №12 в рамках программы модернизации «Новая энергия»

19 Августа 2019 г.
Модернизация оборудования позволит повысить коэффициент его полезного действия
Новости Красноярска: Гостелерадиофонд показал Красноярск конца 70-х годов

Гостелерадиофонд показал Красноярск конца 70-х годов

19 Августа 2019 г.
На дорогах не было пробок
Новости Красноярска: Торговый центр на правом берегу Красноярска затопило после ливня

Торговый центр на правом берегу Красноярска затопило после ливня

19 Августа 2019 г.
Пол на первом этаже полностью залило водой
Новости компаний
14/08
Президент России поблагодарил «Полюс» за высокие производственные результаты
13/08
СФУ поднялся на 75 строчек в мировом рейтинге Webometrics
13/08
Сбербанк снижает ставки по ипотеке с господдержкой для семей с детьми
13/08
Сбербанк вручает призы за оплату услуг ЖКХ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Художник-самоучка из Лесосибирска продал свою картину за полмиллиона рублей

Художник-самоучка из Лесосибирска продал свою картину за полмиллиона рублей

16 Августа 2019 г.
Виктор Каплун — воспитанник детского дома
Новости Красноярска: Электрик из Красноярска вырастил на своем участке 50 сортов винограда

Электрик из Красноярска вырастил на своем участке 50 сортов винограда

14 Августа 2019 г.
Плоды созревают без теплиц
Новости Красноярска: Юрий Газзаев стал главным тренером красноярского ФК «Енисей»

Юрий Газзаев стал главным тренером красноярского ФК «Енисей»

16 Августа 2019 г.
Бывшего наставника Александра Алексеева оставили в тренерском штабе
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356