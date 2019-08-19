Ростсельмаш представил агротехнику на ярмарке «Краевой день поля»

16 и 17 августа в Емельяновском районе проходила выставка агротехники «Краевой день поля 2019». В ней принимали участие лидеры фермерского и аграрного рынка. Компания «Назаровоагроснаб» — официальный дилер компании Ростсельмаш в Красноярском крае и Хакасии — презентовала новые и традиционные модели техники: тракторы, зерно- и кормоуборочные комбайны, а также посевные и почвообрабатывающие машины. Техника, незаменимая в сельском хозяйстве, вызвала большой интерес у посетителей.

Опытные фермеры знают, что в поле не обойтись без трактора Ростсельмаш 2375 — эта модель отличается функциональностью и мобильностью. Техника оснащена двигателем Cummins мощностью 375 л.с. Полноприводный тягач отлично справляется с большими объемами работ в сложных полевых условиях. К тому же трактор Ростсельмаш 2375 прост в использовании и практичен — технику легко можно отремонтировать в сервисном центре. Машины могут использоваться в широком спектре сельскохозяйственных работ, в любых технологиях, включая minimal-till и no-till.

Своим мнением по техники РОСТСЕЛЬМАШ поделился комбайнер а/ф Учумская Андрей Семехин:

«Это серьезная техника, за этими комбайнами будущее. Как поставлено обслуживание, нас очень устраивает. Если вечером сломался, то к обеду комбайн уже будет в поле. Несколько лет назад получил в работу RSM 161/ это очень мощный комбайн, жатка у него большая, с 9-метровым захватом, увеличенный бункер, улучшенная система обмолота с двумя барабанами».

На ярмарке «Краевой день поля 2019» комбайны и тракторы Ростсельмаш завоевали особое внимание у посетителей. Взрослых привлекали технические характеристики машины, а дети с удовольствием забирались в кабины и фотографировались с мощной техникой.

Отметим, что в настоящее техника Ростсельмаш активно используют в полях как Красноярского края, так и в Республике Хакасия.

Посетители ярмарки признались, что с агротехникой Ростсельмаш можно собрать рекордное количество урожая. Тракторы и комбайны надежны и практичны по сроку службы.

По материалам компании Назаровоагроснаб