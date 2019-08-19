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Норильчан предупредили о голодном медведе около Талнаха

Главная Общество
Красноярск
16:19 19 Августа 2019
общество, красноярск, животные
Автор: Sibnovosti.ru
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Жителей Норильска предупредили о голодном буром медведе — животное неоднократно видели у туристических мест около Талнаха. Отдыхающих просят проявлять бдительность при выходе в тундру. Такое сообщение появилось на сайте администрации Норильска. 

«Управление ГО и ЧС города Норильска предупреждает граждан: в тундровой зоне района Талнах наблюдалось появление медведя. Будьте внимательны при выходе в тундру», — говорится в сообщении. 

Сегодня, 19 августа, в социальных сетях появилось очередное видео с голодным хищником — медведь подкрался к беседке, где обедали туристы. Он забрался на столик и начал воровать продукты. Это не первый подобный случай в Норильске. Примечательно, что никакого интереса к отдыхающим животное не проявляет. 

Напомним, ранее министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края публиковало данные о высокой численности бурых медведей в регионе. За последние несколько лет их численность выросла с 9 до 27 тысяч. Зато на севере края стало меньше северных оленей — животные вымирают из-за браконьеров. 

Фото: vk.com/norilsk_news

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