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С августа 2019 года Красноярскэнергосбыт принимает показания приборов учета только до 25 числа текущего месяца

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Красноярск
09:10 20 Августа 2019
коммунальное хозяйство, показания, платежка, жкх, услуги
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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ПАО «Красноярскэнергосбыт» сообщает об изменениях срока передачи показаний за потребленную электроэнергию в связи с требованиями Постановления Правительства РФ №897 от 13 июля 2019 года.

С августа 2019 года показания приборов учета принимаются в период с 1 по 25 число каждого месяца (включительно). Начиная с 26 числа переданные показания не принимаются.

В почтовых отделениях показания заканчивают принимать за 7 дней до последнего рабочего дня месяца (включительно). Это связано с тем, что сотрудникам Почты России требуется время на изъятие показаний из ящиков для сбора и их передачу в ПАО «Красноярскэнергосбыт», а сотрудникам энергосбытовой компании -  на перенос показаний с бланков в базу данных.

Если абоненты не успеют передать показания в установленный срок, то расчет платы им будет произведен исходя из среднемесячного объема потребления электроэнергии (для расчета берутся показания за последние 6 месяцев). В следующем расчетном периоде, после передачи показаний, будет произведен перерасчет исходя из фактического потребления.

Изменение сроков не повлияет на установленную для населения социальную норму, так как она выделяется на каждый месяц, вне зависимости от количества дней, которое прошло между передачами показаний.

«Мы понимаем, что в августе закрытие приема показаний 25-го числа станет не очень приятным сюрпризом для многих жителей. Кроме того, 24 и 25 августа выпадают на выходные дни, когда офисы и контактный центр нашей компании не работают, - рассказала заместитель исполнительного директора ПАО «Красноярскэнергосбыт» Юлия Смирнова. - Поэтому мы приняли решение в эти дни в виде исключения вывести на работу операторов контактного центра. Но настоятельно рекомендуем клиентам в выходные дни использовать интерактивные способы приема показаний, которые доступны круглосуточно».

Напоминаем, что энергосбытовая компания предлагает современные и удобные интерактивные сервисы по передаче показаний:

1. через «Личный кабинет» на сайте компании krsk-sbit.ru;

2. по электронной почте energy@es.krasnoyarsk.ru;

3. через SMS – сообщение на номер телефона +7-903-767-29-39 (для всех операторов сотовой связи). Дополнительно для абонентов Билайн существует возможность отправки показаний на номер 4981;

4. через Viber;

5. с помощью голосового робота по любым номерам телефонов, указанным в квитанции;

6. через платежные терминалы «CITYPAY» и «Платежка».

По материалам ПАО «Красноярскэнергосбыт»

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