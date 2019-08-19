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Красноярская ГЭС ведет капитальный ремонт гидроагрегата №12 в рамках программы модернизации «Новая энергия»

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Красноярск
12:21 19 Августа 2019
ремонт, энергетика, гэс, электростанция, оборудование
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Компания En+ Group, ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии, объявляет о проведении  капитального ремонта гидроагрегата №12 Красноярской ГЭС. Обновление проводится в рамках программы модернизации сибирских ГЭС En+ «Новая энергия». Это первый крупный ремонт основного оборудования станции в 2019 году.

На Красноярской ГЭС идет капитальный ремонт гидроагрегата №12, введенного в эксплуатацию в 1971 году. Это обязательное мероприятие, которое проводится, в соответствии с правилами технической эксплуатации, раз в 6 лет на каждом из 12 гидроагрегатов станции. При разработке графиков вывода оборудования в ремонт учитывается режим работы станции, в связи с чем любого рода ограничения исключены.

В течение межремонтного периода оборудование поддерживают в рабочем состоянии путем постоянного наблюдения и текущих ремонтов.

Перед началом очередного капитального ремонта оборудование успешно прошло обязательные испытания, в том числе, вибрационное обследование. Результаты показали, что уровень вибрации соответствует нормам, гидроагрегат пригоден для дальнейшей эксплуатации.

В процессе капитального ремонта тщательной проверке и устранению выявленных дефектов подвергнутся все основные узлы машины и вспомогательное оборудование. Будут устранены кавитационные повреждения, коррозия металла в проточном тракте, на рабочем колесе и других деталях.

Серьезная реконструкция гидрогенератора на гидроагрегате №12 была выполнена в 2013 году. Периодически проводилась замена цифровых устройств вторичной коммутации. Сейчас на гидроагрегате №12 будет проведен комплекс монтажных и пусконаладочных работ в рамках технического перевооружения систем релейной защиты и автоматики, виброконтроля и автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП) с целью оптимизации режимов работы и диагностики состояния оборудования, улучшения технико-экономических показателей, повышения надежности работы всей системы в целом. Обновленная система (такие же установлены на всех гидроагрегатах станции) позволит предупреждать и оперативно предотвращать аварийные отключения, которые могут привести к серьезным повреждениям гидроагрегата.

На общей выработке станции капитальный ремонт гидроагрегата и его вывод из работы не скажется, холостых сбросов воды не будет. Капитальный ремонт гидроагрегата №12 планируется закончить в сентябре этого года.

Программа обновления Красноярской ГЭС является частью масштабной программы модернизации «Новая энергия», реализуемой на ГЭС Ангаро-Енисейского каскада, входящих в En+ Group (Усть-Илимская, Братская, Иркутская и Красноярская). «Новая энергия» – ключевой инвестиционный проект энергетических предприятий En+ Group. Один из основных его приоритетов – повышение надежности и безопасности всех станций, включая Красноярскую. Только в первом полугодии 2019 года на обновленном оборудовании станции было дополнительно выработано около 209 млн кВт⋅ч электроэнергии.

Модернизация оборудования ГЭС, входящих в En+, позволит повысить коэффициент его полезного действия, даст возможность снизить расходы на проведение ремонтных работ, улучшить рабочие характеристики агрегатов и станций в целом. В рамках нее производится комплексная замена не только основного (гидроагрегаты, рабочие колеса), но и вспомогательного оборудования. Программа рассчитана до 2046 года. Инвестиции до 2026 года с учетом ранее вложенных средств составят 21 млрд рублей. Оценка дополнительных инвестиций до 2046 года в текущих ценах составляет около 34 млрд рублей.

В результате обновления оборудования ГЭС только в первом полугодии 2019 года дополнительная общая выработка на том же объеме воды составила 595 млн кВт⋅ч электроэнергии. За это же время снижение выбросов парниковых газов по группе составило 690 000 т.

Планируется, что по итогам реализации программы сибирские гидроэлектростанции En+ Group, начиная с 2022 года, увеличат производство экологически чистой электроэнергии на 2 млрд кВт⋅ч, пропуская через турбины тот же объем воды. Это позволит снизить выбросы парниковых газов по группе на 2,3 млн т в год, что положительно отразится на экологии сибирских регионов.

Фото: пресс-служба Красноярской ГЭС
По материалам пресс-службы Красноярской ГЭС

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Организации: Красноярская ГЭС
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