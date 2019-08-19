Гостелерадиофонд показал Красноярск конца 70-х годов

Гостелерадиофонд опубликовал видео о Красноярске конца 70-х. В общем доступе появился сюжет, который вышел в эфир 17 августа 1978 года в программе «Время». Автор называет краевой центр красивейшим городом на берегу Енисея.

Отмечается активная застройка Красноярска – в год возводили около 500 тысяч квадратных метров жилья. В городе было 8 вузов, несколько театров, научный центр. Численность населения составляла около миллиона человек.

Особое внимание автор уделил проспекту «Красноярский рабочий», который начали стремительно застраивать в послевоенные годы. Протяженность улицы составляла 17 километров. Также в сюжете показаны набережная, площадь Революции, Центральный стадион и другое.

При просмотре видео в наши дни первое, что бросается в глаза – дороги без пробок, отмечает корреспондент Sibnovosti.ru.

Видео: youtube