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Гостелерадиофонд показал Красноярск конца 70-х годов

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Красноярск
12:01 19 Августа 2019
красноярск, общество, видео
Автор: Sibnovosti.ru
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Гостелерадиофонд опубликовал видео о Красноярске конца 70-х. В общем доступе появился сюжет, который вышел в эфир 17 августа 1978 года в программе «Время». Автор называет краевой центр красивейшим городом на берегу Енисея.

Отмечается активная застройка Красноярска – в год возводили около 500 тысяч квадратных метров жилья. В городе было 8 вузов, несколько театров, научный центр. Численность населения составляла около миллиона человек.

Особое внимание автор уделил проспекту «Красноярский рабочий», который начали стремительно застраивать в послевоенные годы. Протяженность улицы составляла 17 километров. Также в сюжете показаны набережная, площадь Революции, Центральный стадион и другое. 

При просмотре видео в наши дни первое, что бросается в глаза – дороги без пробок, отмечает корреспондент Sibnovosti.ru.

Видео: youtube

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