Торговый центр на правом берегу Красноярска затопило после ливня

В Красноярске после воскресного дождя пострадал торговый центр «Мега» — пол комплекса затопило водой. От осадков пострадали отделы с обувью, мебелью и одеждой. Кадры с места ЧП опубликовали очевидцы в социальных сетях.

Покупатели, оказавшиеся в эпицентре событий, рассказали, что в одной из торговых точек обрушилась плитка, после чего пол развлекательного центра затопило дождевой водой. Как сильно пострадало имущество предпринимателей в результате потопа, пока не сообщается.

«Мы там были, ужас какой-то происходил, за пять минут закапало с крыш, воды было по колено», — рассказывает одна из посетительниц торгового центра.

«Там с торгового центра можно было выйти только вплавь, а перейти улицу в этом месте вообще нереально, ливневки не справляются», — написала в социальных сетях другая красноярка.

Напомним, сильный ливень 18 августа прошел на правом берегу Красноярска.

Видео: vk.com/live_kras