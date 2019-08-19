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Торговый центр на правом берегу Красноярска затопило после ливня

Главная Общество
Красноярск
11:19 19 Августа 2019
красноярск, общество
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске после воскресного дождя пострадал торговый центр «Мега» — пол комплекса затопило водой. От осадков пострадали отделы с обувью, мебелью и одеждой. Кадры с места ЧП опубликовали очевидцы в социальных сетях. 

Покупатели, оказавшиеся в эпицентре событий, рассказали, что в одной из торговых точек обрушилась плитка, после чего пол развлекательного центра затопило дождевой водой. Как сильно пострадало имущество предпринимателей в результате потопа, пока не сообщается. 

«Мы там были, ужас какой-то происходил, за пять минут закапало с крыш, воды было по колено», — рассказывает одна из посетительниц торгового центра. 

«Там с торгового центра можно было выйти только вплавь, а перейти улицу в этом месте вообще нереально, ливневки не справляются», — написала в социальных сетях другая красноярка. 

Напомним, сильный ливень 18 августа прошел на правом берегу Красноярска. 

Видео: vk.com/live_kras

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