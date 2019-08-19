Минобороны завершает остекление домов в пострадавшей от взрывов Каменке

В пострадавшем от взрывов на складе боеприпасов поселке Каменка военные завершают остекление в многоэтажных домах. Выполнено более 90% от запланированного объема – застеклено 850 оконных проемов, сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе краевого правительства.

«Также военные строители начали установку входных дверей в квартиры пятиэтажных домов. Кроме этого, проведено остекление деревянных оконных проемов зданий частного жилого сектора в Каменке и социальных объектов в поселке Ключи – всего остеклили 28 объектов», - пояснили в правительстве.

Отметим, что к 25 августа в Каменке должны быть восстановлены школа, детский сад и фельдшерско-акушерский пункт, поврежденные в результате ЧС. Эти работы выполняются за счет средств краевого бюджета по поручению губернатора.

Серии взрывов на складе боеприпасов произошли 5 и 9 августа. Пострадали 40 человек, один из них скончался.