В Красноярске установится прохладная и дождливая погода

Новая неделя в Красноярске будет прохладной и пасмурной. В понедельник, 18 августа, в городе ожидается переменная облачность, днем без осадков. Ветер северо-западного направления будет дуть со скоростью 3-8 м/с, днем порывы до 11 м/с, передает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на Среднесибирское УГМС. В понедельник днем воздух прогреется до +22…+24°С.

В ночь на вторник, 20 августа, температура опустится до +12°С, в светлое время суток будет около +24°С, осадки сохранятся.

С середины недели дневные температуры в Красноярске опустятся до +20°С, ночью будет около +11…+13°С. Такая погода продержится до конца недели.

Четверг, 22 августа, будет единственным днем без дождей.