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В Красноярске установится прохладная и дождливая погода

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Красноярск
08:44 19 Августа 2019
красноярск, общество, погода
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Новая неделя в Красноярске будет прохладной и пасмурной. В понедельник, 18 августа, в городе ожидается переменная облачность, днем без осадков. Ветер северо-западного направления будет дуть со скоростью 3-8 м/с, днем порывы до 11 м/с, передает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на Среднесибирское УГМС. В понедельник днем воздух прогреется до +22…+24°С.

В ночь на вторник, 20 августа, температура опустится до +12°С, в светлое время суток будет около +24°С, осадки сохранятся.

С середины недели дневные температуры в Красноярске опустятся до +20°С, ночью будет около +11…+13°С. Такая погода продержится до конца недели.

Четверг, 22 августа, будет единственным днем без дождей. 

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