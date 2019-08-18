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Полицейские в Красноярске нашли 27 «плантаций» конопли

Главная Общество
Красноярск
15:32 18 Августа 2019
красноярск, наркотики, полиция
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске полицейские обнаружили 27 очагов произрастания дикорастущей конопли. Всего было проверено 100 участков собственников. Со всеми провели беседы и вручили памятки.

«За три дня операции сотрудниками полиции выявлено 27 очагов произрастания дикорастущего растения конопля - около 60 квадратных метров, из них три очага уничтожено, а по 24 вынесены предписания физическим и юридическим лицам о ликвидации растений», - заявили в полиции.

Если собственники участков не очистят их от растения, им грозят штрафы: для граждан - до 2 тысяч рублей, для должностных лиц - до 4 тысяч, для юридических лиц - до 40 тысяч рублей.

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