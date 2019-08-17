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В Красноярске стартовала партийная благотворительная акция «Собери ребенка в школу»

Главная Общество
Красноярск
13:41 17 Августа 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Сегодня, 16 августа, в Красноярске стартовала партийная благотворительная акция «Собери ребенка в школу». Региональный координатор проекта «Крепкая семья», руководитель Центра семейных форм воспитания Ольга Абросимова посетила две многодетные семьи, проживающие в краевом центре, и вручила детям канцелярские наборы, книги и рюкзаки.

Подготовка к школе в многодетной семье Спириных началась заблаговременно, ведь 1 сентября за парты сядут все восемь детей. Подготовиться ребятишкам к новому учебному году помогают красноярские партийцы.

Сегодня в гости к семье с подарками пришла региональный координатор партпроекта «Крепкая семья» Ольга Абросимова. Она вручила ученикам необходимую канцелярию и новые ранцы. Гостеприимные хозяева пригласили ее к столу и рассказали, что накануне один из сыновей - Кирилл - отметил День рождения, ему исполнилось девять лет. Сейчас мальчик готовится пойти в третий класс. Визит оказался полезен еще и с той точки зрения, что Ольга Абросимова, выслушав проблему, связанную с детско-родительскими отношениями, сказала, что для оказания помощи, семью в ближайшее время посетят психологи Центра семейных форм воспитания. Также директор Центра обещала подарить семье Спириных чайный сервиз взамен разбитых кружек.

В семье Нечистовских, которую сегодня также посетила региональный координатор партпроекта «Крепкая семья», воспитывается девять детей: пятеро – школьники, а четыре малыша еще посещают детский сад. Ребятам постарше вручили канцелярские наборы и рюкзаки, а детсадовцы получили в подарок развивающие книжки.

Обе семьи выразили благодарность организаторам акции «Собери ребенка в школу» и отметили, что для успешного обучения и освоения школьной программы детям важно иметь все необходимое.

Ольга Абросимова рассказала в беседе с ER.RU, что семьи ждали гостей и готовились к их визиту.

«Все были нарядные, девочки были одеты в платьишки, красиво заплетены, угощали чаем, приготовили торт. Дети говорят, что с нетерпением ждут 1 сентября. Сегодня все прошло радостно, в каждой семье получился небольшой праздник. Таких семей, которые нуждаются в поддержке, достаточно много. Хотелось бы, тем самым, призвать всех, кто имеет возможность и желание, – помочь семьям. Например, это могут сделать те, кто продает школьные принадлежности. Сегодня недешево стоит подготовить ребенка к школе, а особенно, когда в семье много детей. Очень важно оказывать адресную помощь, вручать подарки каждому конкретному ребенку», - сказала Ольга Абросимова.

По материалам регионального отделения партии «Единая Россия»

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