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В Красноярске вместо снесенных ларьков могут появиться павильонные комплексы

Главная Общество
Красноярск
11:49 17 Августа 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Власти Красноярска рассматривают возможность размещения павильонных комплексов — эти объекты появятся вместо снесенных к зимней Универсиаде-2019 ларьков. Сейчас необходимо разработать схему — на ней будут обозначены места, где бизнесмены смогут поставить новые торговые комплексы. Об этом журналистам на брифинге сообщил первый заместитель мэра Красноярска Владислав Логинов.

По словам спикера, у власти нет задачи ограничивать малый бизнес в своей деятельности. 

«На самом деле, задача наша - чтобы частный бизнес развивался в неких организованных структурах, на организованных площадках, которые бы назывались «комплекс временных сооружений»», — цитируют СМИ Логинова. 

Перед зимними студенческими играми в Красноярске демонтировано более 350 павильонов. Предпринимателям предложили компенсационные места в других частях города. Снос сопровождался скандалами, бизнесмены даже объявляли голодовку. 

Согласно новой схеме размещения павильонов, ларьки, оформленные в соответствии с новым дизайн-кодом, смогут стоять только на отведенных для этого площадках. 

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