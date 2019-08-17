В Красноярске вместо снесенных ларьков могут появиться павильонные комплексы

Власти Красноярска рассматривают возможность размещения павильонных комплексов — эти объекты появятся вместо снесенных к зимней Универсиаде-2019 ларьков. Сейчас необходимо разработать схему — на ней будут обозначены места, где бизнесмены смогут поставить новые торговые комплексы. Об этом журналистам на брифинге сообщил первый заместитель мэра Красноярска Владислав Логинов.

По словам спикера, у власти нет задачи ограничивать малый бизнес в своей деятельности.

«На самом деле, задача наша - чтобы частный бизнес развивался в неких организованных структурах, на организованных площадках, которые бы назывались «комплекс временных сооружений»», — цитируют СМИ Логинова.

Перед зимними студенческими играми в Красноярске демонтировано более 350 павильонов. Предпринимателям предложили компенсационные места в других частях города. Снос сопровождался скандалами, бизнесмены даже объявляли голодовку.

Согласно новой схеме размещения павильонов, ларьки, оформленные в соответствии с новым дизайн-кодом, смогут стоять только на отведенных для этого площадках.