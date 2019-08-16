В Красноярском крае за год сократилась рождаемость

Аналитики Красноярскстата опубликовали данные о рождаемости в Красноярском крае за январь-июнь 2019 года. По сравнению с предыдущим годом этот показатель в регионе сократился на 9%. Если в 2018-м за указанный период родилось 16,5 тысяч детей, то в 2019-м — чуть больше 15 тысяч.

«Число новорожденных по России за первое полугодие составило 719 тысяч малышей, что на 63 тысячи меньше, чем за аналогичный период прошлого года», — сообщает Росстат.

Также в Красноярском крае сократилась смертность, уверяют статистики. Показатель снизился на 2%, а естественная убыль населения в этом году составила 2,9 тысячи человек.

Кроме того, жители региона стали реже заключать браки. Количество поданных заявлений сократилось на 13%. За полгода в 2018 году зарегистрировано 8,5 тысячи браков, а в 2019-м — 7,4 тысячи. Тем не менее, красноярцы стали реже разводиться (сокращение на 28%). За текущий период только 4955 пар решили подать на развод.