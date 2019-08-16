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Художник-самоучка из Лесосибирска продал свою картину за полмиллиона рублей

Главная Общество
Красноярск
12:08 16 Августа 2019
общество, культура, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярский художник-портретист Виктор Каплун смог продать свою картину за 500 тысяч рублей. 26-летний молодой человек является воспитанником детского дома в Лесосибирске. 

Виктор Каплун в интервью одному из красноярских СМИ рассказал, что ранее он работал менеджером в телекоммуникационной компании, был мойщиком посуды в кафе. Красноярцу приходилось много работать, чтобы купить необходимые для рисования предметы. 

«Человек, который двигается творческим путем, сталкивается с трудностями. Я рисую по наитию, но талант терять не собираюсь, несмотря на сложности. Интерес к живописи проявился в детском доме, в то время я много чем увлекался: туризмом, вольной борьбой. Тренер, когда увидел мои работы, посоветовал посвятить себя искусству», — рассказывает Виктор Каплун. 

Картину за крупную сумму денег у красноярского художника купил бизнесмен. Полотно написано на сюжет притчи о блудном сыне.

В будущем Виктор Каплун планирует проводить перфомансы, которые заостряют внимание на социальных проблемах Красноярского края и России. Он также намерен открыть свою выставку в Красноярске. 

Фото: личная страница Виктора Каплуна / Instagram

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