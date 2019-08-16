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Ученые из Таймыра бьют тревогу из-за критически низкой популяции северного оленя

Главная Общество
Красноярск
11:00 16 Августа 2019
красноярск, общество, животные
Автор: Sibnovosti.ru
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На севере Красноярского края специалисты заказников «Центральносибирский» и «Заповедники Таймыра» провели совместную экспедицию. Итоги научных наблюдений не обрадовали исследователей — люди заметили, что в регионе катастрофически снижается популяция северного оленя. 

«В ходе экспедиции ученые зафиксировали колоссальное изменение в численности оленьих стад.  Наиболее удачные для учета животных места — реки Пура и Пясина. Сейчас там группировок нет, встречаются крайне редко единичные особи и небольшие группы по 6–8 оленей», — рассказывают специалисты. 

Раньше на берегах рек обитали сотни оленей. Самое удачное время для мониторинга особей — летний период. Животные образуют огромные стада и мигрируют к местам зимовки. 

Как рассказали в Центральносибирском заповеднике, на территории заказника увеличивается численность медведей и овцебыков. 

«На этом фоне состояние популяции дикого северного оленя выглядит удручающе. Дикого северного оленя невероятно мало. Даже в тех местах, где несколько лет назад отмечались массовые миграции, теперь проходят лишь десятки особей. По мнению экспертов — положение очень серьезное, олени, которые когда-то масштабно пересекали в этот период реку Пясину, практически исчезли», — говорят эксперты. 

Причиной массового вымирания северных оленей является варварская охота браконьеров. За несколько лет охотники уничтожили сотни особей. Людей интересует не мясо животных, а их рога. Считается, что панты обладают целебной силой. Браконьеры отрезают их у молодняка, способного приносить потомство. Именно поэтому в немногочисленных стадах почти нет сильных и здоровых животных, а прирост поголовья резко сокращается. 

По результатам экспедиции ученые обещают составить экспертное заключение о состоянии популяции дикого северного оленя и мерах по спасению.

Отметим, что в последний раз учет дикого северного оленя проводился в 2014 году на Таймыре. Тогда удалось зафиксировать 417 тысяч особей.

 

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