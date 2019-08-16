Красноярск на пути к доступному туризму

В последние годы в Красноярске серьезно работают над улучшением и развитием городской среды для людей с особенными потребностями. Маломобильным красноярцам стало комфортно жить в городе — они могут без труда попасть на набережную, заехать на коляске в банк или в почтовое отделение. Но город готов шагнуть еще дальше и стать одним из ведущих мегаполисов инклюзивного туризма, в том числе создавая доступную среду в заповеднике «Столбы».

Именно об инклюзивном туризме шла речь на совещании 15 августа, которое прошло в визит-центре заповедника . На нем присутствовали представители мэрии, социальных и туристко-информационных центров, люди с ограниченными возможностями, общественники и журналисты.

Специалисты главного управления социальной защиты администрации города рассказали, что в июле они приняли участие в Байкальском инклюзивном форуме, который проходил в Улан-Уде. На мероприятии представители из разных городов России обменивались опытом внедрения и развития комфортной среды для людей с ограниченными возможностями. Тема инклюзивного туризма стала ключевой. Участники форума были убеждены, что маломобильные граждане могут путешествовать и посещать природные парки наравне со всеми. Но для этого необходимо обеспечить в местах отдыха визуальную, инфраструктурную и слуховую доступность.

В этом плане Красноярск не отстает от самых передовых городов. Так, в прошлом году на «Столбах» появилась специальная тропа для инвалидов по зрению, а также тактильные стенды и локации. Кроме того, в заповеднике созданы две смотровые площадки со специальным пандусом, гостевые домики, учитывающие особые условия, настильные экологические тропы, необходимые для размещения инвалидов, а также экскурсионный павильон для проведения занятий и семинаров. На этом заповедник не собирается останавливаться. На совещании обсуждалось обустройство новых объектов для маломобильных граждан.

Глава Красноярска Сергей Еремин ознакомился с деятельностью и программой развития «Столбов». Мэр отметил правильную концепцию.

«В целом важно сохранить заповедник для людей, а не от людей. «Столбы» активно развивают и улучшают инфраструктуру, в том числе и для людей с особенными потребностями, и людей старшего поколения, и туристов с детьми. Конечно, еще остаются еще вопросы, которые необходимо решать. Сегодня мы сформулировали ряд задач, позволяющих сделать наш город более доступным. Термин «доступный» я бы предложил заменить более комплексным понятием «универсальный». Ведь универсальная среда означает, что учтены интересы всех горожан и гостей города», - заявил он.

На совещании также выступила научный сотрудник кафедры физической географии и ландшафтоведения МГУ Вера Чижова. Она уже несколько раз посещала заповедник Столбы» и помогала обустраивать тропы для людей с ограниченными возможностями.

««Столбы» идут впереди планеты всей в плане развития, именно как охраняемая природная территория. Первый реабилитационный парк я видела в Рязани, а первая белая тропа в заповеднике — именно у вас. Красноярск становится флагманом инклюзивности», — сказала научный эксперт.

В конце встречи глава Красноярска подытожил, что у Красноярск имеет хорошую основу и возможности, чтобы успешно развивать такое направление как инклюзивный туризм, в том числе и благодаря заповеднику «Столбы» .