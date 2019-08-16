В Красноярском крае ожидаются грозы и град

Теплые, но пасмурные выходные ожидают красноярцев. По данным Среднесибирского УГМС, в пятницу, 16 августа, в городе - переменная облачность, без осадков. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 2-7м/с, днем возможны порывы до 4-9м/с. Воздух прогреется до 24-26°С, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«В центральных и южных районах Красноярского края ночью и утром местами туман, днем в центральных и южных районах местами грозы, в южных районах днем местами сильные дожди, возможен град», - предупредили в метеоцентре.

В ночь на субботу, 17 августа, температура опустится до 13 градусов, в светлое время суток термометры покажут 24°С. Такая же погода, по данным Гидрометцентра, сохранится и в воскресенье, 18 августа.