В Красноярск нелегально пытались провезти 133 кг овощей и фруктов

Со 2 по 8 августа в красноярском аэропорту изъяли 133 кг овощей и фруктов — эти продукты пассажиры пытались незаконно ввезти в краевой центр. Такие данные предоставили специалисты Россельхознадзора.

При осмотре сотрудники ведомства выявили четыре случая нарушения законодательства о карантине растений. Овощи и фрукты привозили из Таджикистана и Азербайджана.

«Ввоз на таможенную территорию Евразийского экономического союза подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска возможен общим весом не более 5 кг, а также дынь, арбузов и тыкв в количестве не более 1 штуки, цветов в количестве не более 3 букетов», — рассказали в ведомстве.

Если количество ввозимой продукции превышает нормативы, необходимо получить фитосанитарный сертификат.

Отметим, что все продукты без документов пришлось изъять и сжечь на специальном полигоне.