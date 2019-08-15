Красноярская модель появилась на страницах популярного журнала

Красноярская модель Полина Оганичева снялась для популярного женского журнала Glamour Russia. Об этом девушка написала на своей странице в Instagram.

Снимок с участием модели появится в сентябрьском номере. В кадре она изображена вверх ногами.

Сейчас красноярка активно участвует в фотосессиях и сотрудничает с различными агентствами Франции, Англии, Италии и других стран. Она уже попадала на страницы известных журналов — Vogue Russia и Harper's Bazar.

Отметим, что Полина Оганичева живет в Москве, иногда приезжает в Красноярск, чтобы навестить родных.

Фото: личная страница / Instagram