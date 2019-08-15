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Красноярская модель появилась на страницах популярного журнала

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Красноярск
15:30 15 Августа 2019
общество, красноярск
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Красноярская модель Полина Оганичева снялась для популярного женского журнала Glamour Russia. Об этом девушка написала на своей странице в Instagram.

Снимок с участием модели появится в сентябрьском номере. В кадре она изображена вверх ногами. 

Сейчас красноярка активно участвует в фотосессиях и сотрудничает с различными агентствами Франции, Англии, Италии и других стран. Она уже попадала на страницы известных журналов — Vogue Russia и Harper's Bazar. 

Отметим, что Полина Оганичева живет в Москве, иногда приезжает в Красноярск, чтобы навестить родных. 

Фото: личная страница / Instagram

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