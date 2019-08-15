Красноярцев просят помочь детям из Иркутской области собраться в школу

Красноярск присоединился ко всероссийской акции «Рюкзак для друга». Проект направлен на оказание помощи детям из Иркутской области. В июне и июле на регион обрушились паводки, многие семьи остались без домов, пострадали и социальные учреждения. Жители Красноярска смогут до 18 августа поделиться различными принадлежностями с учениками иркутских школ — все тетрадки, книги и канцелярские товары передадут детям, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«К акции присоединились 30 крупнейших городов страны, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Уфа, Казань, Нижний Новгород, Омск, Ростов-на-Дону, Пермь, Волгоград, Кемерово, Хабаровск, Благовещенск, Ярославль, Чебоксары. Во всех этих городах организованы пункты приема школьных принадлежностей», — рассказали в мэрии.

Школьные принадлежности для пострадавших от паводков детей можно принести в региональный ресурсный центр поддержки добровольчества КГАУ ЦМИ «Форум» (Остров отдыха, 6, кабинет 1-21). Пункт работает в четверг и пятницу с 10:00 до 21:00, а также в выходные с 10:00 до 14:00. В помощи нуждаются более 1,5 тысяч детей из Иркутской области.