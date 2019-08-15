В Зеленогорске женщина высудила 70 тысяч рублей за оскорбительные смс. Как рассказали в краевой службе судебных приставов, потерпевшая обратилась в суд с иском к бывшему сожителю. Она потребовала компенсации морального вреда, который был нанесен смс-сообщениями. Их отправлял ее бывший сожитель.

«Мужчина оскорблял ее как устно, так и посредством смс. Оскорбления выражались в виде нецензурных слов в ее адрес, других неприличных выражений и изображений, которые причиняли ей не только обиду, унижение ее чести и достоинства, но и держали ее в постоянном стрессе. Это происходило многократно на протяжении двух месяцев», - сообщили в ведомстве.

В итоге суд наказал грубияна на 70 тысяч рублей. Платить он отказался, в итоге судебные приставы взыскали сумму с заработной платы виновного и с его банковских счетов.