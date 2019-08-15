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Красноярские школы на новой высоте

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Красноярск
08:30 15 Августа 2019
школы, обучение, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Выездное совещание неслучайно прошло в лицее № 8 на улице Крупской. Задача стояла вывести объект на современный уровень, поэтому он всегда был, как выразился глава города, на карандаше у мэрии.

«Этот лицей находился в ужасном состоянии: входная группа, стены… В таких условиях воспитать современное общество, которое бы любило свой город, просто не возможно», - заявил Сергей Еремин.

В данный момент в администрации существует несколько базовых приоритетов, касающихся школ:

  1. Текущий ремонт в 111 школах города
  2. Реновация образовательных учреждений, введенных в эксплуатацию десятки лет назад. Так, сейчас в городе закрыты на реновацию три школы и одно здание школы 47.
  3. Строительство новых школ - приоритет на ближайшие пять лет. В новом учебном году свои двери откроют две школы: 155 и 156 в Солнечном и Покровском.

Кстати, в школе, которая расположена в микрорайоне Покровский, уже скомплектовано 11 первых классов. А в новую школу в Солнечном гарантированно пойдут больше 1000 учеников.

Красноярские школы на новой высоте

Что касается приемки школ к учебному году, то, по словам Сергея Еремина, самым важным здесь остается комфорт и безопасность как учеников, так и учителей.

«Рамки, системы видеонаблюдения… Требования по средствам безопасности увеличиваются с каждым годом. Но безопасность - это еще и качество питания. К 16 августа школы должны отработать замечания наших надзорных органов - я ставлю такую задачу. Наши учреждения должны быть готовы к началу образовательного процесса в срок», - сказал глава Красноярска.

При этом Сергей Еремин подчеркнул, что большую ставку делает на контроль со стороны родителей, которые своим взглядом должны все оценить и при возникновении сложностей или вопросов оперативно о них известить руководство учебного заведения. Ведь в качестве обновления учреждений заинтересованы все стороны. В частности, за ремонтом в том же лицее № 8 пристально следили папы и мамы учеников.

Красноярские школы на новой высоте

Отдельно при подготовке школ рассматривается и вопрос благоустройства, и безопасность улиц и дорог, прилегающих к школам. Конкретно: подъезды и подходы к школам. Здесь главный принцип - удобство.

«Здесь, около лицея, очень много так называемых народных троп. Поэтому мы делаем дорожки, чтобы людям было удобно ходить там и так, как они привыкли. Второй момент - создание и развитие уличных спортивных школьных площадок, которые в любом микрорайоне являются точкой притяжения для местных жителей. В этом году улучшается восемь таких объектов. В городском бюджете на следующий год  мы эти работы также предусматриваем», - добавил мэр.

Добавим, в этом году на подготовку школ выделено 350 миллионов рублей из краевого и городского бюджетов.

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